İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber’de: Türkiye’nin güvenilir bir ev sahibi

Ekran görüntüsü / A Haber

İSRAİL'İN SALDIRILARI VE NÜKLEER TESİSLERLE İLGİLİ MEVCUT DURUM

İsrail ülkemize karşı bir saldırı başlattı. Ülkem saldırı altındaydı ama sadece İsrail tarafından değil. İsrailliler ve Amerikalılar tarafından çok koordineli bir saldırı ve saldırganlıktı. Aslında İsrail İran'ı terörize etmeye başladığında biz müzakerelerin ortasındaydık ve görevde olmayan komutanlarımıza gece yarısı, aileleriyle birlikteyken suikast düzenlediler. Hatta bu komutanların komşularını ve yaşadıkları yerleri de hedef aldılar. Yani asıl amaç sadece bahsettiğiniz nükleer tesisler değildi, aynı zamanda üst düzey komutanlarımıza da suikast düzenlemek istediler. Elbette nükleer tesislere saldırmak uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir, belki de uluslararası hukukun en kötü ihlalidir çünkü tüm nükleer tesislerimiz BM güvencesi ve IAEA'nın sürekli denetimi altındaydı. Hepsi ilan edilmiş tesislerdi ve yerlerinde duruyorlardı.

Makineler orada kuruluydu ve gerçekten çalışıyorlardı. Dolayısıyla Amerikalılar ve İsrail'in yaptığı şey uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve sorumlu uluslararası makamlar tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. İran bu konuyu kesinlikle takip edecektir. Ancak önemli olan İran'ın barışçıl nükleer haklarını savunmaya hazır olmasıdır. İran kaynaklarının ve enerjisinin büyük bir kısmını bu barışçıl programa ayırmıştır ve İran'ı bundan mahrum bırakamazlar. Dolayısıyla, nükleer sahalarımıza ve tesislerimize saldırmış olsalar da, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlere yönelik iradesini ortadan kaldıramadılar ve bu irade sonsuza kadar devam edecektir.