JAKEM kapılarını A Haber’e açtı! Jandarmanın atları nasıl göreve hazırlanıyor?

Jandarmanın atları 'özel' görevlere JAKEM'de hazırlanıyor. Atlı birlikler hem caydırıcı hem yumuşatıcı güç olarak öne plana çıkıyor. Bu kritik merkez kapılarına A Haber'e açtı.

KÜLTÜR YAŞATILIYOR!

Onlar; hem görevlerini yerine getiriyor, hem de kültürün yaşamasını sağlıyorlar. Atlı birlikler; hızlı müdahale kabiliyetleri ve ihtişamlarıyla sahadalar.

ZORLU EĞİTİM A HABER'DE

Atlı jandarmaları artık hemen her yerde sıkça görüyoruz. Bu ekiplerin zorlu eğitimlerini A Haber ekiplerinden Yağmur Aksu ve kameran Batuhan Aydoğan ekrana getirdi.