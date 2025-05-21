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JAKEM kapılarını A Haber’e açtı! Jandarmanın atları nasıl göreve hazırlanıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
Giriş: 21.05.2025 16:38 Güncelleme: 21.05.2025 16:43
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JAKEM kapılarını A Haber’e açtı! Jandarmanın atları nasıl göreve hazırlanıyor?

Atlı jandarmaları artık hemen her yerde sıkça görüyoruz. Peki o özel ekipler nasıl bir eğitimden geçiyor hiç merak ettiniz mi? A Haber muharibi Yağmur Aksu ve kameran Batuhan Aydoğan'ın Nevşehir JAKEM'deki izlenimleri...

Jandarmanın atları 'özel' görevlere JAKEM'de hazırlanıyor. Atlı birlikler hem caydırıcı hem yumuşatıcı güç olarak öne plana çıkıyor. Bu kritik merkez kapılarına A Haber'e açtı.

KÜLTÜR YAŞATILIYOR!

Onlar; hem görevlerini yerine getiriyor, hem de kültürün yaşamasını sağlıyorlar. Atlı birlikler; hızlı müdahale kabiliyetleri ve ihtişamlarıyla sahadalar.

JAKEM KAPILARINI A HABER'E AÇTI!

ZORLU EĞİTİM A HABER'DE

Atlı jandarmaları artık hemen her yerde sıkça görüyoruz. Bu ekiplerin zorlu eğitimlerini A Haber ekiplerinden Yağmur Aksu ve kameran Batuhan Aydoğan ekrana getirdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

A Haber Yağmur Aksu'nun aktardıkları: Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın içerisindeyiz şu anda. Tabii burada verilen eğitimler nasıl? Yıllardır verilen, yıllardır süren bir emek, bir sabrı ekranlara taşıyacağız.

Atlı okçuluk eğitim parkurunda jandarma personeli atın üstünde dörtnala koşarken bir yandan dengeyi kurmaya çalışıyor, bir yandan da hedefe kilitleniyor. Elindeki yay geriliyor ve tam isabet vuruluyor.

Atlar tam olarak toplumsal olaylarda, kalabalıkta, tehlikeli görevlerde ve korkuyla değil, disiplinle ilerliyorlar. İşte şu anda görmüş olduğunuz gibi bu eğitimlerdeki amaç panik anlarında kaçmak değil, görev alanında kontrollü kalmayı öğreniyorlar.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

A Haber mikrofonlarına bilgi veren komutan:

Binicilik eğitimi 34 hafta süreli birinci temel kursuyla başlar. Birinci adaylarına ilk olarak atın tanıtılması, bakımı ve at sağlığı konuları anlatılır.

Daha sonra binicide kullanılacak olan birinci malzemeleri ile at malzemeleri birinci adaylarına tanıtılarak ilk biniş eğitimlerine başlanır. Kurs sonunda biniciler, adeta süratli ve dörtnal yürüyüş kararlarında atını sevk ve idare edebilmekte, 90 santimetreye kadar doğal ve suni engelleri aşabilmekte ve atı ile birlikte asayiş görevlerini icra edebilecek seviyeye gelmektedir.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

Kullanım alanlarına göre eğitilen atlar aldıkları eğitim sayesinde emniyet ve asayiş görevleri, tören faaliyetleri ve katılım sağlanan yarışmalarda başarılı bir şekilde görev yapabilmektedir.

Örnek vermek gerekirse, asayiş eğitimi almamış bir at çevresel faktörlerden etkilenip ürkerek kendisine, binicisine ve çevresindeki insan veya araçlara zarar verebilir. Ancak eğitimli atlar icra edilen görevin özelliğine uygun olarak binicisinin verdiği talimatları anlayarak binicisiyle bir bütünlük içerisinde hareket edebilmektedir.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

Jandarma komutanlığında eğitilen atlar, Antalya Beldibi, Çanakkale Merkez ve Eceabat, Elazığ Merkez, İstanbul Topkapı Sarayı, İzmir Menderes, Kocaeli Kandıra ile Van Edremit'te daimi olarak bulunan atlı jandarma takım ve timlerimizin emrine görevlendirilmektedir.

Atlarımız bunların dışında özellikle yaz dönemi içerisinde tarihi ve turistik bölgelerde, milli parklarda, ormanlık alanlarda ve mesire yerlerinde görev yapmak maksadıyla belirlenen İl Jandarma Komutanlıklarımızın emrine de görevlendirilmektedir.

JAKEM kapılarını A Haber’e açtı! Jandarmanın atları nasıl göreve hazırlanıyor?
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JAKEM kapılarını A Haber’e açtı! Jandarmanın atları nasıl göreve hazırlanıyor? JAKEM kapılarını A Haber’e açtı! Jandarmanın atları nasıl göreve hazırlanıyor? JAKEM kapılarını A Haber’e açtı! Jandarmanın atları nasıl göreve hazırlanıyor?

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