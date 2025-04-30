Ruhsatsız 36 İSPARK’ın kapısına kilit vuruldu! İSPARK’ların geliri kime gitti?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 36 İSPARK ruhsatsız işletildiği gerekçesiyle kapatıldı. İSPARK'lar neden ruhsatsız çalıştırıldı? Geliri nereye aktarıldı? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan ulaştırma uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı anlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken bir yandan da gözler İSPARK'a çevrildi. İstanbul'un çeşitli noktalarındaki 36 İSPARK, ruhsatları olmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Ruhsatsız bir şekilde İSPARK'lar nasıl çalıştırıldı? Geliri nereye aktarıldı? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek'in konuğu olan ulaştırma uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı anlattı.
OTOPARK KAPASİTESİ YETERSİZ
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: İstanbul'un en önemli sorunu trafik. Trafikte de en önemli durum ise otopark kapasitemiz son derece yetersiz. Burada otopark kapasitesi yetersiz olduğu için araçlar düzensiz, kuralsız duruyor. Bir şeridi kapatıyor, yol kapasitelerini düşürüyor.
BELEDİYE BİR BİRİMİ KAPATIYOR!
İSPARK'ın bu senenin başında aldığım kapasite değerlerine baktığım zaman Avrupa ve Asya açık otopark, kapalı otopark ve yol üstü olmak üzere toplam 110 bin civarında. İstanbul'da dolaşan araç milyonun üzerinde. Dolayısıyla bir de mevcut otoparkı kapatma ve aynı otopark belediye işletiyor. Belediye işletiyor, belediyenin bir birimi kapatıyor.
GEREKÇE YANGIN VE DEPREM
25 Şubat'ta İstanbul Valiliği'nin belediyeye yazdığı bir yazıyla buradan yangın güvenliği açısından bir tarama yapılması istenmiş. Bu taramaya bağlı olarak bunların kapatıldığı ifade ediliyor. Onun haricinde de bir ilave de 23 Nisan'da meydana gelen depremden dolayı depremle ilgili bir tarama yapılacağı söyleniyor.
Yangın güvenliği açısından, hem deprem güvenliği açısından, o zaman akla şu soru gelir; bu zamana kadar yani bunları neden yapmadık? Bir kapasiteyi artırmamız gerekirken bir de mevcut otoparkları kapatmak daha sıkıntı olur. Bir taraftan da zaten uyguladıkları fiyatın da yüksek olduğunu görüyoruz.
TRAFİK SIKIŞIKLIĞINA OLUMSUZ KATKI
İstanbul'da tabii ki yolculukların büyük bir kısmı şu yollarda gördüğümüz araçların yüzde 85'i özel araç, otomobil. Bu otomobillerin park aramada, park yeri bulamayıp bir şerit ihlal etmede trafik sıkışıklığına çok olumsuz katkısı var. Bir an önce otopark kapasitelerinin arttırılması ve o yangın, deprem taramalarının da bugüne kadar madem gecikmiş, artık daha fazla da geciktirmeden hemen hizmete açılması ve bu yönde daha tatmin edici açıklamalar yapmak lazım.
DENETİMLERİN YAPILMASI GEREKİR
Valilik size 25 Şubat'ta yazmış ize üzerinden 3 ay geçmiş yani bir otoparkın yangın güvenliğini almak bu kadar uzamaması gerekir. Deprem 23 Nisan'da olmuş. İstanbul'da her gün herkes işte olası deprem diyor. Bu zamana kadar bunların yapılmış olması lazım. Biz kentsel dönüşüm diyoruz. Demek ki bu deprem yönünden de otoparkların da bir an önce bu dönüşümlerinin, denetimlerinin yapılması gerekir. Yani rahatsız edici bir durum olduğunu belirtmek isterim.
YOL KENARINDAKİ BİNALAR ACİL DÖNÜŞMELİ
İstanbul'da bir olası bir deprem durumu var. 23 Nisan bize bunu bir daha hatırlattı. Buradan tekrar belediyeye sesleniyorum. Kentsel dönüşümde acele, devlet, millet, belediye el ele bu işi yapacak. Bu çok önemli. Yol kenarındaki binaların acil dönüşümü gerek. Çünkü o binalar yıkıldığı zaman, biz bunu deprem bölgesinde gördük. Yolu kapatıyor. Arama kurtarma çalışmaları, itfaiye, ambulans gelemiyor. Bunların acil bir şekilde dönüşümü. İkincisi de İstanbul'un en önemli sorunu kentsel dönüşümden sonra trafik. Trafikte en önemli şey otopark sorunu. Bu elimizdeki bütün kapalı otoparkların bu zamana kadar bunların muhakkak performanslarının test edilip güçlendirmeyse güçlendirme, güçlendirme değilse yeniden yapılmasıysa yeniden dönüşümünün yapılması lazım. Bunun bu zamana kadar kalması da tabii çok enteresan.
FİYATLAR YÜKSEK KULLANILMIYOR!
Dolayısıyla bugünden sonra en azından bu eksikliklerin bir an önce tamamlanması lazım. 110 bin .441'lik bir otopark kapasitesinin büyük bir kısmı yol üstü ya. Yol üstünde veriyorsunuz. Zaten kapalı otoparklarımız son derece az, ücretten dolayı da kullanma yüzdeleri çok düşük. Bunlarda da bir ücret politikasıyla sayısının arttırılmasıyla beraber bu çalışmaları hızlandırmak lazım. Bu zamana da bırakılmaması gerekir.
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