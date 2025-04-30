Ruhsatsız 36 İSPARK’ın kapısına kilit vuruldu! İSPARK’ların geliri kime gitti?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken bir yandan da gözler İSPARK'a çevrildi. İstanbul'un çeşitli noktalarındaki 36 İSPARK, ruhsatları olmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Ruhsatsız bir şekilde İSPARK'lar nasıl çalıştırıldı? Geliri nereye aktarıldı? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek'in konuğu olan ulaştırma uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı anlattı.

OTOPARK KAPASİTESİ YETERSİZ

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: İstanbul'un en önemli sorunu trafik. Trafikte de en önemli durum ise otopark kapasitemiz son derece yetersiz. Burada otopark kapasitesi yetersiz olduğu için araçlar düzensiz, kuralsız duruyor. Bir şeridi kapatıyor, yol kapasitelerini düşürüyor.

BELEDİYE BİR BİRİMİ KAPATIYOR!

İSPARK'ın bu senenin başında aldığım kapasite değerlerine baktığım zaman Avrupa ve Asya açık otopark, kapalı otopark ve yol üstü olmak üzere toplam 110 bin civarında. İstanbul'da dolaşan araç milyonun üzerinde. Dolayısıyla bir de mevcut otoparkı kapatma ve aynı otopark belediye işletiyor. Belediye işletiyor, belediyenin bir birimi kapatıyor.