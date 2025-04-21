TÜRKSAT 6A hizmete giriyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber’de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

2014 yılında başlayan resmi süreç imzaların atıldığı protokollerin yapıldı resmi süreç ve onun sonunda 2018 yılında başlayan üretim süreci, 2024 yılında fırlatma, 2025 yılında da 17 Şubat'ta ilk test yayını şimdi de inşallah resmi hizmete alınma töreni.

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