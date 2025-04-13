Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Öğretmen atama takvimi de masada

Ayrıca Yunanistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail tarafından Doğu Akdeniz'de kablo döşenmesi konusu da gündemde olacak. Türkiye'nin KKTC'deki garantörlüğünden kaynaklanan yetki alanlarının kullanılması için atılabilecek adımlar Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

Diplomasinin kalbinin attığı Antalya Diplomasi Forumu'na da ayrı bir parantez açılacağını ifade edebiliriz.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

2025 KPSS dönemi için kurumlar tarafından kadro talebi bildirmek için son tarih 26 Mayıs olarak belirlenmişti. Kabine Toplantısı'nda öğretmen atama takviminin de gündeme geleceğini söyleyebiliriz.