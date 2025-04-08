Anne-babalar dikkat! Çocuklarınızı bu platformdan koruyun

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ÇOCUK KILIĞINDA SAPIKLAR!

Ekibimiz o uygulamalardan birine 11 yaşında bir kız çocuğu olarak dahil oldu. Ve sohbet odalarına girdiklerinde önce kendisini çocuk olarak gösteren ama daha sonra büyük olduğunu itiraf eden sapıklarla karşılaştı.

Konuya dair konuşan Huzeyfe Barham, "Çocuklarımıza kişisel hijyen öğretirken dijital hijyen de öğretmeliyiz. Ekranlar artık çok kirlidir aileler bunları bilmeli her zaman bir adım önde olmalı." sözlerine yer verdi.