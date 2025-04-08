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Anne-babalar dikkat! Çocuklarınızı bu platformdan koruyun

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.04.2025 09:25 Güncelleme: 08.04.2025 09:34
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Anne-babalar dikkat! Çocuklarınızı bu platformdan koruyun

Telefon ve tablet kullanımı küçük yaştaki çocuklar için de aileleri için de büyük bir tehdit. Siz çocuğunuz sadece oyun oynuyor zannederken o anda kötü niyetli kişilerin tuzağına düşmüş olabilir. Maalesef pedofiliden bahsediliyor. Ekip arkadaşlarımız bir deneme yaptı. Bir kız çocuğu gibi o ünlü uygulamalardan birine girdiler. Durum gerçekten çok vahim ve tahmin edilenden daha korkunç. Samed Öztaylan ve Arif Soner Kalkan'ın özel haberi…

Sadece isim girerek istediğiniz profilde hesap açabiliyorsunuz. Ancak siz çocuğunuzu telefonda masumca oyun oynuyor zannederken çoktan pedofililerin iğrenç oyununa düşmüş olabilir.

ÇOCUKLARA OYUN ADI ALTINDA PEDOFİLİ TUZAĞI!

AİLELER TEHLİKEDEN HABERDAR DEĞİL

Huzeyfe Barham, "Her şehrin tehlikeli ve sorunlu mahalleleri ve sokakları vardır. Ve bunları genelde aileler bilir. Çocuklarını oraya göndermezler ama bütün uygulamaların tehlikeli ve sorunlu yerleri vardır ve ailelerin bundan haberdar değildir." dedi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

PEDOFİLİ KOL GEZİYOR!

Uygulamalar her ne kadar 18 yaş üstü olsa da daha doğrusu oluyor gibi gözükse de işin aslı öyle değil. Uygulamalarda uyarılar da var ancak pedofili kol geziyor. Adeta küçük kızlardan fotoğraf isteme yarışına giriyor bu sapıklar.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

PEKİ ÇOCUKLARI NASIL KORUMALI?

Huzeyfe Barham, "Biri ismini soyismini yaşını sorduğunda ya da resmini istediğinde ya da mahallesini adresini sorduğunda tetikte olmalı ve aileyle bunu paylaşmalı. Diyelim ki bu çocuk bunu öğrenmeden böyle bir şeye düştüyse her zaman aileyle açık bir iletişim kurmalı ve aile her zaman yargılamadan, cezalandırmadan çocuğunu dinleyeceğini onları destekleyeceğini fark ettirmeli." diye konuştu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ÇOCUK KILIĞINDA SAPIKLAR!

Ekibimiz o uygulamalardan birine 11 yaşında bir kız çocuğu olarak dahil oldu. Ve sohbet odalarına girdiklerinde önce kendisini çocuk olarak gösteren ama daha sonra büyük olduğunu itiraf eden sapıklarla karşılaştı.

Konuya dair konuşan Huzeyfe Barham, "Çocuklarımıza kişisel hijyen öğretirken dijital hijyen de öğretmeliyiz. Ekranlar artık çok kirlidir aileler bunları bilmeli her zaman bir adım önde olmalı." sözlerine yer verdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAF İSTEDİ

Ekibimiz o iğrenç konuşmanın nereye kadar gidebileceğini görmek için sohbete devam da etti. Ancak o sapıkların ilk sorduğu sorulardan biri "odada yalnız mısın?" sorusu oldu. Devamında da cinsel içerikli fotoğraf istedi.

Habercilik ilkeleri gereği o konuşmanın tamamını yayınlayamıyoruz. Çünkü sohbetin devamında ne yazık ki +18 içerikler çocukları korkutan mesaj ve fotoğraflar ve şantaj var.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ANNE-BABALAR ÇOCUKLAR İLETİŞİM ŞART

Huzeyfe Barham, "Çocukların davranışsal sorunları ortaya çıkabilir. Sessiz olmaya başlayabilirler, yemeklere katılmamaya, sofraya oturmamaya başlayabilirler. Dalgın görünebilirler. Her zaman bizim için altın bir kural vardır. Çocukla iletişimimizi artırmamız lazım." dedi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

Barham, "Çocuklarımız beğenilmek ister, sevilmek ister. Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız, yalnız bıraktığımız zaman, aslında bu sevgili bu beğenilmeyi yanlış yerlerde arayabilir." ifadelerini kullandı.

Anne-babalar dikkat! Çocuklarınızı bu platformdan koruyun
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