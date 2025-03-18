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İsrail ateşkesi bozdu: Gazze'de yüzlerce ölü var! Bundan sonra ne olacak?

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.03.2025 10:32 Güncelleme: 18.03.2025 10:36
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İsrail ateşkesi bozdu: Gazze’de yüzlerce ölü var! Bundan sonra ne olacak?

Katliamcı İsrail ordusu ateşkesi bozarak Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 330 kişi yaşamını yitirdi. Hamas, 'Netanyahu ve hükümeti Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik savaşı yeniden başlattı' ifadelerini kullandı. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, Gazze’nin tek kurtuluşunun Birleşmiş Vicdanlar olduğunu söyledi.

Soykırımcı İsrail, Gazze'nin çeşitli mahallelerine yönelik tahliye talimatı verildiğini duyurdu. İsrail savaş uçakları, ed-Derec Mahallesi'nde Filistinlilerin sığındığı bir okulu ve Tel el-Heva Mahallesi'nde 3 evi bombaladı. Gazze'nin orta kesimlerindeki Burec ve Nusayrat Mülteci Kampları da hedef alındı.

COŞKUN BAŞBUĞ: GAZZE'NİN KURTULUŞU BİRLEMİŞ VİCDANLARDIR

Gazze Şeridi'ne yönelik ağır bombardımanda can kaybı 330'a ulaştı. Gazze Sağlık Bakanlığın'dan yapılan açıklamada yüzlerce kişinin de yaralandığı aktarıldı. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'e katılan terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

BU SÜREÇTEN SONRA NE KONUŞULACAK?

Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: Bizim cevap vermekte en çok zorladığımız sorular bunlar aslında. Alçaklık diz boyu, hayvandan aşağı yaratık diye tanımladığımız zamanlardan geçiyoruz. Bu kanlı süreçten ne zaman ve nasıl çıkılacağının herhangi bir cevabı yok. Minik yavrular Gazze'de katledildi. İlk değil sonda olmayacak.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ABD ONAYLI İTÖ KATLİAMI

Bugüne kadar insanlığın yaşadığı en alçak saldırılar oluyor. Hastaneye getirilenlerin neredeyse hepsi çocuk, battaniye içinde taşınılan cesetler ise minicik bedenler. Gazze'de yaşanan katliam 75 yıldır var ve dünya bunu daha yeni yeni öğreniyor. İsrail bunu 1948 yılında beri yapıyor ve asla devlet denemeyecek bir terör örgütüdür. Benim İsrail Terör Örgütü dediğimi İTÖ denilen yapı bunu yapandır. Katlediyor, nefes aldırıyor, dinlendiriyor ve tekrar katlediyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SON KALE GAZZE! VAZGEÇMEZLER

Son kale Gazze kaldı. Hedefleri burayı insansızlaştırmak ve Filistin meselesini İslam aleminin gündeminden çıkarmak. Ancak orada direnen Filistinli yiğitlerin vazgeçeceğini düşünmüyorum. Orada ağlayan anneler, bu acıyı çeken çocuklar bu davadan vazgeçmezler.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İSRAİL KANA DOYMUYOR

Hayvandan aşağı olan bu zihniyete Gazze'nin direneceğini ve vazgeçmeyeceğini anlatmak zor. Katliam yaparak istediklerini alabilirler mi? İslam alemi bu kadar duyarsız ve fütursuz, insanlık bu kadar süreci seyreden bir yapıya dönüşürse yaparlar. İsrail denilen İTÖ'nün kana doymayacağını biliyoruz. Bunlar vampir bunlar bildiğimiz kuduz vakasıdır.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

GAZZE'NİN ÇIKIŞI BİRLELMİŞ VİCDANLAR

Bir gecede Lübnan, Suriye ve Gazze hedef alındı. Şu ana kadar bölge ülkelerinin kıyameti koparması lazım ama Türkiye dışında sesleri çıkan yok. Gazze'yi kurtarırsa Birleşmiş Vicdanlar kurtarır. Asla birleşemeyen o devletler kağıt üzerinde birlikteler ama icraat olunca ortada yoklar. BM hiçbir zaman savaşı durduran ve insanlığı koruyan bir pozisyon alamadı. Tam tersi onu kuran yapılara hizmet etti. Birleşmiş Vicdanlar tepkisini Orta Doğu'dan beklerken Avrupa'dan geldi.

İsrail ateşkesi bozdu: Gazze’de yüzlerce ölü var! Bundan sonra ne olacak?
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İsrail ateşkesi bozdu: Gazze’de yüzlerce ölü var! Bundan sonra ne olacak? İsrail ateşkesi bozdu: Gazze’de yüzlerce ölü var! Bundan sonra ne olacak? İsrail ateşkesi bozdu: Gazze’de yüzlerce ölü var! Bundan sonra ne olacak?
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