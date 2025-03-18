İsrail ateşkesi bozdu: Gazze’de yüzlerce ölü var! Bundan sonra ne olacak?

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ABD ONAYLI İTÖ KATLİAMI

Bugüne kadar insanlığın yaşadığı en alçak saldırılar oluyor. Hastaneye getirilenlerin neredeyse hepsi çocuk, battaniye içinde taşınılan cesetler ise minicik bedenler. Gazze'de yaşanan katliam 75 yıldır var ve dünya bunu daha yeni yeni öğreniyor. İsrail bunu 1948 yılında beri yapıyor ve asla devlet denemeyecek bir terör örgütüdür. Benim İsrail Terör Örgütü dediğimi İTÖ denilen yapı bunu yapandır. Katlediyor, nefes aldırıyor, dinlendiriyor ve tekrar katlediyor.