Kar mevzilerinde dondurucu nöbet: A Haber Kış-2025 Tatbikatı’nın yapıldığı Kars’ta!

Kars'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerçekleştirdiği Kış-2025 Tatbikatı 20 ülkenin katılımıyla devam ediyor. Mehmetçiğin dondurucu kış şartlarında tatbikatı gerçekleştirmeye devam ederken sarp arazide kurdukları iglolar ve kar çukurlarıyla barındıkları alanlar A Haber kameralarına yansıdı. Atış talimleri ve Mehmetçiğin vatani görevdeki tatbikatın detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Barış Yar tarafından anbean aktardı.

Kış-2025 Tatbikatı Seçkin gözlemci günüyle devam ediyor. Zorlu şartlarda Mehmetçiğin iglolarla yada çeşitli barınaklarla birlikte kendilerini ve silahlarını koruduğu noktadayız. Bir yandan top sesleri geliyor bir yandan çeşitli atışlar gerçekleştirilirken burada da iglolar var. Sol tarafımızda yığma kar iglolar 200 cm yükseklikte 3.2 cm iç genişliği bulunmakta ve toplamda 6 personel bulunabiliyor. Teçhizatları kameraman arkadaşım Barış Yar sizlere gösteriyor. Mehmetçiğin ayağında bulunan botları ve kamuflajları kara özel. Yerli ve milli silahlar, eldivenler ve Mehmetçiğin başında bulunan beresi, gözlükleri kışa uygun şekilde görülüyor.