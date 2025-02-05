Kar mevzilerinde dondurucu nöbet: A Haber Kış-2025 Tatbikatı'nın yapıldığı Kars'ta!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Kış-2025 Tatbikatı, 20 ülkenin katılımıyla devam ediyor. Mehmetçik dondurucu soğuğa rağmen tatbikatını gerçekleştirirken A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kars'taki son durumu aktardı.
Kars'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerçekleştirdiği Kış-2025 Tatbikatı 20 ülkenin katılımıyla devam ediyor. Mehmetçiğin dondurucu kış şartlarında tatbikatı gerçekleştirmeye devam ederken sarp arazide kurdukları iglolar ve kar çukurlarıyla barındıkları alanlar A Haber kameralarına yansıdı. Atış talimleri ve Mehmetçiğin vatani görevdeki tatbikatın detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Barış Yar tarafından anbean aktardı.
Kış-2025 Tatbikatı Seçkin gözlemci günüyle devam ediyor. Zorlu şartlarda Mehmetçiğin iglolarla yada çeşitli barınaklarla birlikte kendilerini ve silahlarını koruduğu noktadayız. Bir yandan top sesleri geliyor bir yandan çeşitli atışlar gerçekleştirilirken burada da iglolar var. Sol tarafımızda yığma kar iglolar 200 cm yükseklikte 3.2 cm iç genişliği bulunmakta ve toplamda 6 personel bulunabiliyor. Teçhizatları kameraman arkadaşım Barış Yar sizlere gösteriyor. Mehmetçiğin ayağında bulunan botları ve kamuflajları kara özel. Yerli ve milli silahlar, eldivenler ve Mehmetçiğin başında bulunan beresi, gözlükleri kışa uygun şekilde görülüyor.
İGLOLARIN İÇİNDE 6 PERSONEL BARINABİLİYOR
6 Mehmetçik yığma igloların içerisinde barınabiliyor. İçeride barınmak için çeşitli malzemesi ve teçhizatları var. Örneğin burada yemek ihtiyacını karşılamak için mini tüp bulunuyor. Yemekler konservelerle korunuyor ve küçük bir tava ile yemek ihtiyacı gideriliyor. Öte yandan içeride tulumlar da var. Oldukça soğuk havada yanyana yatarak ısınmaya çalışıyorlar. Soğuk kış şartlarına karşı kendilerini korunma altına alıyorlar. Tabi ki bu zorunlu hallerde oluyor.
SOĞUK HAVADA VATANİ GÖREV
Diğer yandan kardan eğik bir barınak yapılmış. Burada mehmetçik rüzgardan korunmak için bu düzeneği oluşturmuş. Tulumlar soğuk kış şartlarında büyük koruyucu görevi görüyor. 4 personel yan yana uyku tulumlarıyla birlikte sığınabiliyor. Şu anda 2 asker tulumların içerisinde dinleniyor.
İGLOLAR, KAR ÇUKURLARI, KAR EVLERİ
Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar var. Mehmetçik birçok noktaya giderek ve konuşlanıyor. Zorlu şartlarda eğer hava sıkıntılıysa burada tatbik edilen herşey uygulanıyor. Yine burada kesme iglo var. Şuan dışarının sıcaklığı 3.3 derece, oldukça soğuk. Kesme iglonun içerisinde girdiğimizde 6 personelin burada barınabildiği bir alan var. Ayakta da durabiliyoruz.
İÇERİDEKİ MUMLARLA ISINIYORLAR
Askerlik yapanlar bilir. Bakın iglonun çevresinde mumlar yakılarak içerinin belirli bir sıcaklıkta olmasına imkan sağlıyor.
ASKERİMİZ NELERLE KARŞILAŞIYOR?
Askerimizin soğuk kış şartlarında nelerle karşılaştığı burada her biri tatbik ediliyor. Sağ tarafımızda bir toplantı alanı oluşturulmuş durumda. Çeşitli avlama malzemeleri var. Örneğin arazide erzağınız tükendi. Burada bulunan malzemelerle avlanma yapılabiliyor. Tatbikat devam ediyor.
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