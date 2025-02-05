Gazze’yi tehcir planı! Dr. Tolga Sakman: Donald Trump ABD karşıtlığını körükledi

Beyaz Saray'da katil Netanyahu ile biraraya gelen ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söyledi.

Trump, Gazze'nin yaşanmaz halde olduğunu, Filistinlilerin burada kalmaları durumunda öleceklerini öne sürerek "Gazze'deki Filistinliler, Ürdün ve Mısır'ın ötesinde diğer ülkelere de gidebilir" dedi. Suudi Arabistan Trump'ın sözleri ardından "İsrail ile ilişkiler Filistin Devleti kurulmadan tesis edilmeyecek. Filistin ile ilgili duruşumuz müzakere edilemez" açıklamasında bulundu. Gelişmeleri A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün programına konuk olan Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.

BÜTÜN BASINI TOPLADI

Dr. Tolga Sakman: Trump'ın dün gece yaptığı açıklamayı açıkçası bu kadar net şekilde bir yerinden etme, insanları yerinden etme projesini ben beklemiyordum. Ama evet söyledi. Buranın işte Mısır alsın, Ürdün alsın vesaire dedi ama böyle projelendirilmesi açıkçası biraz kimsenin beklemediği de bir şey. Şimdi birkaç noktanın altını çizelim. Dün basın toplantısında normalde olmayan bir şey yapılmış. Washington'daki bütün basın mensupları çağrılmış. Eski dönemde akreditasyonu olmayanlar da yada iptal edilenlerde tekrar geri döndüler. Yani herkes vardı orada. Bu aslında yani bütün dünyaya 'duymayan kimse kalmasın' mesajıydı. Trump kendi projesini bütün dünyaya böylece duyurmuş oldu. Söylediklerinin içerisinde sadece kendinin kabul ettiği, kendinin söylediği bazı şeyler de vardı. Örneğin 'Suudi Arabistan'da bizi destekliyor bu anlamda vesaire' dedi ki konuşması bittikten zannediyorum 15 dakika sonra Suudi Arabistan yalanladı. Yani gecenin o saatinde hızlıca bir yalanlama metni hazırlaması aslında Suudi Arabistan'ın da konuya ne kadar hassas yaklaştığını gösteriyor.