42 milyon tonluk devasa yığın Gazze’de ateşkes! Netanyahu’nun Trump ile silah pazarlığı

Bir yılı aşkın süredir devam eden savaşın ardından Gazzeliler, harabeye dönen şehirdeki tonlarca enkazla nasıl başa çıkacaklarını düşünüyor. Birleşmiş Milletler tahminleri, enkazın temizlenmesinin en az 14 yıl alacağını ve milyarlarca dolara mal olacağını öngörüyor.

MISIR PİRAMİTLERİNİ 11 KATLIYOR

Kuzey Gazze'deki binaların yüzde 70'i ve Gazze genelindeki binaların yüzde 74'ü hasar görmüş veya yıkılmış durumda. 42 milyon tonluk bu devasa yığın, bir araya getirildiğinde Mısır'daki en büyük piramit olan Giza Piramiti'ni tam 11 kez doldurmaya yetecek büyüklükte.

SAĞLIK SORUNLARI BAŞ GÖSTERECEK

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre süren bombardıman yüzünden 10 binden fazla Filistinlinin cenazesi enkaz altından çıkarılamadı. Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de geçen yıl yaklaşık bir milyon akut solunum yolu enfeksiyonu vakası tespit etti. Doktorlar ayrıca önümüzdeki yıllarda metallerden dolayı kanser ve doğum kusurlarında artış yaşanmasından endişe ediyor.