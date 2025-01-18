42 milyon tonluk devasa yığın Gazze'de ateşkes! Netanyahu'nun Trump ile silah pazarlığı
Gazze'de varılan uzlaşı sonrası geri adım atarak kabine toplantısını erteleyen İsrail, ateşkes anlaşmasına nihai onayı verdi. İsrail Güvenlik Kabinesi ve Bakanlar Kurulu'nun yaptığı oylamada kabul edilen ateşkesin, yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor. Katar Dışişlerinden gelen açıklamada ateşkesin yarın sabah 9.30'da yürürlüğe gireceği belirtildi. Netanyahu, Trump'ın kendisine silah ve saldırı konusunda söz verdiğini söyleyerek anlaşmaya karşı çıkan bakanları ikna etti. Bölgeden son gelişmeleri A Haber canlı yayınına Kudüs’ten katılan AA muhabiri Enes Canlı.
Bir yılı aşkın süredir devam eden savaşın ardından Gazzeliler, harabeye dönen şehirdeki tonlarca enkazla nasıl başa çıkacaklarını düşünüyor. Birleşmiş Milletler tahminleri, enkazın temizlenmesinin en az 14 yıl alacağını ve milyarlarca dolara mal olacağını öngörüyor.
MISIR PİRAMİTLERİNİ 11 KATLIYOR
Kuzey Gazze'deki binaların yüzde 70'i ve Gazze genelindeki binaların yüzde 74'ü hasar görmüş veya yıkılmış durumda. 42 milyon tonluk bu devasa yığın, bir araya getirildiğinde Mısır'daki en büyük piramit olan Giza Piramiti'ni tam 11 kez doldurmaya yetecek büyüklükte.
SAĞLIK SORUNLARI BAŞ GÖSTERECEK
Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre süren bombardıman yüzünden 10 binden fazla Filistinlinin cenazesi enkaz altından çıkarılamadı. Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de geçen yıl yaklaşık bir milyon akut solunum yolu enfeksiyonu vakası tespit etti. Doktorlar ayrıca önümüzdeki yıllarda metallerden dolayı kanser ve doğum kusurlarında artış yaşanmasından endişe ediyor.
TRUMP'A İLE SALDIRI VE SİLAH PAZARLIĞI
Enes Canlı'nın A Haber'de verdiği bilgiler şöyle:
Şu anda ateşkese Gazze şerinde 15 aydan uzun süredir devam eden İsrail'in saldırılarının durmasına 24 saatten az kaldığını söyleyebiliriz. İsrail hükümeti dün akşam saatlerinde başladığı toplantısı 8 saatten daha uzun sürdü ve içeride hararetli tartışmalar yaşandığı ifade ediliyor. Bazı bakanlar aleyhte oy kullanmasına rağmen çoğunluk oyu ateşkesin onaylanması yönünde çıktı.
Netanyahu'nun burada yaptığı konuşmasında ABD'de göreve gelecek Başkan Donald Trump'ın, yarından sonra görevi bırakacak olan Başkan Joe Biden'ın sevkiyatını durdurduğu bazı silahları İsrail'e vermeyi taahhüt ettiğini savundu. Bunu bakanlara bildirdi. Aynı şekilde eğer ki bu 42 günlük ateşkesin ilk aşamasında Hamas İsrail'in şartlarını kabul etmezse ikinci aşamada yeniden topyekün biçimde Gazze'ye saldırmaya devam edeceklerini ifade etti. Bu konuda da Donald Trump'tan teminat aldığını bakanlara söyledi.
YARIN AKŞAM ESİR TAKASI BAŞLAYACAK
İçeride özellikle aşırı sağcı bakanların, bunların arasında Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi isimler yer alıyor. Bunların anlaşmaya aleyhte oy kullandığı belirtiliyor. Tabii ateşkes yarın sabah 8:30'da, yerel saatle 8:30'da, Türkiye saatle 9:30'da devreye girmesi bekleniyor. Şu an endişe edilen durumda İsrail'in bu süreye kadar Gazze'ye saldırılarının şiddetini arttırması ve can kaybının, yıkımın devam etmesi. Saat 8:30'da ateşkes devreye girdikten sonra akşam saatlerinde de taraflar arasında karşılıklı esir takasının yapılması bekleniyor.
İsrail Adalet Bakanlığı yarın serbest bırakılması beklenen 95 Filistinli kadının ismini açıkladı. Bunların arasında da bazı çocukların yer alacağı ifade ediliyor. 95'in üstünde bazı çocukların da 18 yaş altı, reşit olmayan İsrail hapishanelerinde tutuklu esirlerin serbest bırakılması bekliyor. Bunun karşılığında da Hamas Gazze'deki İsrailli esirlerden üç tanesini serbest bırakması bekleniyor.
İNSANİ YARDIM VE PROTESTOLAR
Bu ateşkesin 42 gün boyunca devam etmesi planlanıyor. Bu 42 günlük süre boyunca da Gazze'ye günde 600 TIR'a ulaşan insani yardım girmesi planlanıyor. Malum son dönemde özellikle son ayda Gaze Şeridi'ne giren insani yardım sayısı, ulaşabilen insani yardım TIR sayısı 50'ye kadar düşmüştü. Bugün akşam saatlerinde de her cumartesi olduğu gibi İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Gazze'de İsrailli esirlerin yakınları, hükümete karşıt grupların bir protesto gösterisi yapması planlanıyor. Dolayısıyla bu 24 saatlik sürenin ardından umarız ki Gazze'de 15 aydır İsrail'in saldırılarıyla devam eden soykırım yarından itibaren duracak.
ATEŞKES İLAN EDİLDİ! GAZZE'YE SALDIRI VAR MI?
İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları özellikle geçtiğimiz çarşamba gününden itibaren doğrudan şiddetlendi. Neden çarşamba gününe işaret ediyoruz? Çünkü çarşamba günü taraflar arasındaki müzakerelerde son aşamaya gelinmişti. Akşam saatlerine gelindiğinde de Katar'ın başkenti Doha'dan taraflar arasında anlaşma, ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşının sağlandığı belirtildi. Yine aynı şekilde ABD'de göreve gelecek Başkan Donald Trump yaptığı açıklamayla ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.
Ancak İsrail ordusunun bu açıklamadan itibaren Gaze Şeridi'ne saldırıları çok şiddetlendi. İsrail savaş uçakları, aynı şekilde tank, top gibi farklı tipte mühimmat, bombalar kullanarak Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine, kuzeyindeki diğer bölgelere saldırılarına devam etti. Bunlardan en dikkat çekici görüntülerden birisi de bölgede bir aşevinin yakınlarında İsrail ordusunun son dönemde Gazze'de sıkça kullanmaya başladığı minik drone şeklinde diyebileceğimiz Quadrokopter'lerle bölgede bir aşevinin yakınına bombalamasına tanık olduk.
GAZETECİLER TAKİPTE CANLARI TEHLİKEDE
Şimdi endişe edilen durumda yarın sabah 8:30 yani yerel saatle 8:30, Türkiye saatle 9:30'a kadar İsrail ordusunun saldırılarının aynı şekilde çok yoğunlaşması, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre de hayatını kaybedenlerin büyük bir çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Bir notu daha aktarayım. Gazze'deki gazeteci arkadaşlarımızla konuştuğumuzda da kendilerinin yakından takip edildiğini, her hareketlerinin bilindiğini dolayısıyla bu ateşkese kadar ulaşan sürede bölgede sahada görev yapmaktan kaçındıklarını ifade ettiler.
BASIN ATEŞKESTE GAZZE'YE GİREBİLECEK Mİ?
İsrail ordusu 15 aydır Gazze'ye hem saldırıları devam ederken hem de buradaki ablukayı sıkılaştırırken bir yandan da Gazze'nin dünyaya yayılan çığlığını kısmaya çalışıyor. İçeride internet hatlarının hedef alındığı, telekomünikasyon şebekelerinin kesildiği birçok olaya tanık olduk ve bunların bazıları da günlerce devam etti ve İsrail ordusu şu ana kadar Gazze'ye aldığı, girişine izin verdiği gazetecileri sadece ve sadece kendi denetiminde kendi basın turlarıyla belirli bölgelere getirerek ve sadece İsrail'in burada yaptığı saldırıları yansıtan çalışmaları yansıtan haberlere izin verdi.
Bunun dışında biz Gazze içinde yaşananları tamamıyla buradaki Filistinli gazeteci meslektaşlarımızdan aynı şekilde sosyal medyada paylaşım yapan sivil gazeteciler diyebileceğimiz insanlardan öğrendik. Ancak onlar da görevlerini normal basın çalışanlarının faaliyet gösterdiği şartlarda yapmadılar ve bugüne kadar en az 200 meslektaşımız bu soykırımı dünyaya yansıtırken hem bu soykırımın canlarını verdiler. Burada görev yapan hayatta olan gazeteci arkadaşlarımız da 15 aydır bu soykırımı, halkının uğradığı soykırımı, kendi evinin vurulduğu, ailesini kaybettiği, eşini, yakınlarını, öğretmenini, okulunun yıkıldığı görüntüleri bir yandan çekip bir yandan da dünyaya duyurmaya çalıştılar. Şu ana kadar İsrail tarafından gazetecilerin bölgeye girebileceğine ilişkin herhangi bir açıklama bulunmuyor.
ASKERLERE KİMLİK UYARISI
Örneğin Mısır Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı niteliğindeki, şu an tek kapısı niteliğindeki Mısır'la arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan gazetecilerin girişine izin verilecek mi? Buna ilişkin herhangi bir bilgi yok. Asıl endişe edilen de İsrail ordusunda zaten biz son dönemde şuna da tanık oluyoruz; İsrail askerlerinin yurtdışına giderkenki seyahat uyarıları güncelleniyor. Özellikle rütbeli askerlerin, Gazze'de görev yapmış askerlerin sosyal medya paylaşımları yapmamaları, kimliğini açık etmemeleri yönünde uyarılar geliyor. Çünkü malum Gazze'de yaşananlar bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in soykırıma yol açmak suçlamasıyla yargılanması, aynı şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Başbakan Netanyahu ve bir yıl boyunca bu Savunma Bakanlığı'nı yürüten Galant'ın savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı hakkında yakalama emri çıkartıldığı bir tabloda.
Dolayısıyla Gazze'ye yakın zamanda hala daha deliller tazeyken, olaylar bu kadar sıcakken gazeteci, insan hakları gözlemcileri, hak örgütlerinin ulaşmasıyla birlikte burada insanlığa karşı işlenen suçlar da daha açık biçimde gün yüzüne çıkacak.