Gazze’de ateşkesi şekillendiren diplomasi! Erdoğan ve Trump etkisi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın kasım ayındaki Türkiye ziyareti, Orta Doğu'da ateşkesin sağlanması adına önemli bir kilometre taşı oldu. A Haber Spikeri Haktan Uysal'ın sunduğu Ajans Bugün programına katılan Güngör Yavuzaslan'a göre, Blinken'ın bu süreçte Türkiye'den destek istemesi ve Hamas'ın müzakere sürecinde Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) danışması, Ankara'nın dolaylı arabulucu olarak masadaki etkisini net bir şekilde ortaya koydu.

HAMAS MİT'E DANIŞTI

Hamas'ın, İsrail'in tamamen çekilmesi ve garantörlük talebi anlaşma sürecini tıkarken, Blinken'ın Ankara temasları bu açmazın aşılmasında kritik bir rol oynadı. Hamas yetkilileri, Doha'daki müzakerelerde MİT'in görüşlerini dikkate alarak ilerleme sağladıklarını açıkça belirtti. Bu süreçte Katar'ın yoğun diplomatik çabaları ve Mısır'ın Mossad üzerindeki baskısı, çözümün önünü açtı.