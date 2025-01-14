İsrail Şam merkeze yaklaşıyor! İsrail kritik Mezze Üssü yakınlarında

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BARAJ ÇEVRESİNDEKİ KÖYLER HEDEF

İsrail Esad rejiminin devrilmesinin ardından barajların olduğu yerlerdeki köyleri hedef alıyor ve burada işgal girişiminde bulunuyor. Bu bölgede İsrail askeri araçlarının hareketliliğine de tanıklık ediyoruz. İsrail Şam'ın güneyinde bulunan köyleri hedef almaya devam ediyor. Bölgedeki siviller çıkarıldı ve girişleri engellemek için yollar tahrip edildi.