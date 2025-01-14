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İsrail Şam merkeze yaklaşıyor! İsrail kritik Mezze Üssü yakınlarında

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 15:46 Güncelleme: 14.01.2025 15:49
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İsrail Şam merkeze yaklaşıyor! İsrail kritik Mezze Üssü yakınlarında

Suriye'de ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam merkeze yaklaşıyor. İsrail tankları kritik Mezze Üssü'nün yakınlarına kadar ulaştı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Şam'dan aktardı.

İsrail ordusu yeniden yapılanma sürecinde olan Suriye topraklarını işgal etmeye devam ediyor. Şam merkezine 20 KM'e kadar yaklaşan İsrail askeri araçlarını A Haber görüntüledi.

İsrail tankları kritik olan Mezze Üssü yakınlarına kadar geldi. Bölgeden son durumu ekibimizden Mehmet Geçgel aktardı.

İSRAİL ŞAM MERKEZE YAKLAŞIYOR!

BM ARAÇLARI KÖYE GİRİP ÇIKTI

Mehmet Geçgel: İsrail işgalci tutumunu sürdürmeye devam ediyor. İsrail güçleri Suriye'nin köylerini tek tek ele geçirmeye devam ediyor. Kısa süre önce işgal altındaki köye BM'nin araçları girmişti ve buradan ayrıldılar.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

YOLLAR KAPALI! İSRAİL ASKERLERİ KÖYDE GEZİYOR

İşgalci İsrail ele geçirdiği köylerin yollarını da kapatıyor. Yollar kumlar yığılıyor ve içeride İsrail askerleri geziyor. Bölgede yaşayan sivillerin köye dönmesine de izin verilmiyor. Farklı köyler de işgal edilmeye devam ediliyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

BARAJ ÇEVRESİNDEKİ KÖYLER HEDEF

İsrail Esad rejiminin devrilmesinin ardından barajların olduğu yerlerdeki köyleri hedef alıyor ve burada işgal girişiminde bulunuyor. Bu bölgede İsrail askeri araçlarının hareketliliğine de tanıklık ediyoruz. İsrail Şam'ın güneyinde bulunan köyleri hedef almaya devam ediyor. Bölgedeki siviller çıkarıldı ve girişleri engellemek için yollar tahrip edildi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

KESKİN NİŞANCILARLA KORKU SALIYOR

İsrail bazı noktalara keskin nişancılar yerleştirerek sivillerin köye yaklaşmasına da izin vermiyor. Yaklaşan olursa ateş açarak geri püskürtüyor. Köylerde ise hala eski rejim bayrağı asılı. İsrail tankları zaman zaman köyden ilerleyerek bölgedeki sivilleri korkutmaya çalışıyor.

İsrail Şam merkeze yaklaşıyor! İsrail kritik Mezze Üssü yakınlarında
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İsrail Şam merkeze yaklaşıyor! İsrail kritik Mezze Üssü yakınlarında İsrail Şam merkeze yaklaşıyor! İsrail kritik Mezze Üssü yakınlarında İsrail Şam merkeze yaklaşıyor! İsrail kritik Mezze Üssü yakınlarında
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