İstanbul bugün Gazze için uyandı! KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu A Haber’de

Yüzbinler soykırımın durması için Galata'ya akın ediyor! (Ekran görüntüsü A Haber)

AÇLIKTAN ÖLÜM

Artık insan vicdanı bu katliama dur diyor. Şu anda İsrail 1 yıldan fazla bir süredir yaptığı hiçbir gerekçesi ve açıklaması yok. İlk başladığı zaman kendine göre teröristleri vuruyordu ama biz bunun böyle olmadığını o zaman da biliyorduk. Tek yaptığı kadınları ve çocukları öldürmek. Şu an insanları orada açlıktan öldürüyor.