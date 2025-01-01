01 Ocak 2025, Çarşamba
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İstanbul bugün Gazze için uyandı! KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu A Haber’de

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 09:15 Güncelleme: 01.01.2025 09:16
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İstanbul bugün Gazze için uyandı! KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu A Haber’de

'Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa' mitingi için yüzbinlerce insan Galata Köprüsü'ne akın etti. Mitinge destek veren KADEM’in başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde 400'e sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Filistin için "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü düzenlendi. Mitinge destek veren KADEM'in başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL BUGÜN GAZZE İÇİN UYANDI!

Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun öne çıkan sözleri:

Geçen 1 Ocak'ta da biz buradaydık. Milli İrade Platformu ve Tüm STK'lar yine buradayız. Bu bir sene tüm dünya insanları ayağa kalktı. Yönetim kademelerini ayrı tutuyorum oradan çok cılız ses çıkmasına rağmen dünya halkları ciddi tepki veriyor ve Amerika'da dahil New York'da ve benzer gösterileri ve yürüyüşleri gördük.

Yüzbinler soykırımın durması için Galata'ya akın ediyor! (Ekran görüntüsü A Haber)Yüzbinler soykırımın durması için Galata'ya akın ediyor! (Ekran görüntüsü A Haber)

AÇLIKTAN ÖLÜM

Artık insan vicdanı bu katliama dur diyor. Şu anda İsrail 1 yıldan fazla bir süredir yaptığı hiçbir gerekçesi ve açıklaması yok. İlk başladığı zaman kendine göre teröristleri vuruyordu ama biz bunun böyle olmadığını o zaman da biliyorduk. Tek yaptığı kadınları ve çocukları öldürmek. Şu an insanları orada açlıktan öldürüyor.

İsrail'e karşı kıyam! (Ekran görüntüsü / A Haber)İsrail'e karşı kıyam! (Ekran görüntüsü / A Haber)

İSRAİL'E KARŞI KIYAMDAYIZ.

Şu anda gündem Suriye olsa da haklı olarak Gazze'de insanlar hala katlediliyor. İnsanlar artık açlıktan, susuzluktan ve soğuktan donarak ölüyor. Biz yine bu eylemi, yürüyüşü tekrar etmek istedik. Oradaki kan durana kadar, soykırım durana kadar ayakta olduğumuzu kıyamda olduğumuzu göstermek istedik. Şu anda bebekler donarak can veriyor. Biz onlara bakamıyoruz.

İstanbul bugün Gazze için uyandı! KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu A Haber’de
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İstanbul bugün Gazze için uyandı! KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu A Haber’de İstanbul bugün Gazze için uyandı! KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu A Haber’de İstanbul bugün Gazze için uyandı! KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu A Haber’de
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