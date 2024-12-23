Münbiç’in dirençli öğretmeni: Teröre meydan okuyan eğitim neferi

Öğrencilerini hiç bırakmayan İbrahim öğretmen! (Ekran görüntüsü / A Haber)

NE ZAMAN SALDIRIYA UĞRADI?

İbrahim öğretmen saldırının nasıl olduğunu A Haber mikrofonlarına şöyle anlattı:

"Bir gece evde oturuyorduk. O zaman da şiddetli çatışmalar oldu. 2019 yılında 10. ayda çocuğum da kucağımdaydı. Hissetmedik bir gürültü oldu dışarıda. Kapının önünde bir patlama oldu. O zaman yaralandım. PKK/PYD tarafından oradan füzeler atılmaya başladı oradan şarapnel parçaları ve yaralandım."