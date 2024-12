Münbiç’in dirençli öğretmeni: Teröre meydan okuyan eğitim neferi

Engelli oldu okuldan eğitimden hiç vazgeçmedi! (Ekran görüntüsü / A Haber)

OKULDA NELER HİSSEDİYOR?

İbrahim öğretmen "Her insan gibi gururluyum. Geliyorum okuluma, bu çocuklara öğretiyorum. İnsanlığı, İslam'ın güzelliğini ekiyorum kalplerine. Her insan gibi, her öğretmen gibi gurur duyuyorum yani öğretmenliğimle." dedi.