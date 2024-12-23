Münbiç’in dirençli öğretmeni: Teröre meydan okuyan eğitim neferi
PKK/YPG’nin vahşi saldırılarında yaralanarak engelli kalan İbrahim öğretmen, tüm acılara ve zorluklara rağmen öğrencilerini yalnız bırakmadı. Eğitim aşkıyla hayata tutunan İbrahim öğretmen, özgür bir gelecek için derslerine devam ediyor. İbrahim öğretmen A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’a özel açıklamalarda bulundu.
Münbiç kırsalında terör örgütü PKK/YPG mensupları bölge halkına acı üstüne acı yaşattı. Çok sayıda katliama imza attı. Sivil vatandaşları hedef aldı. A Haber'de Münbiç'te bulunan Çatal Köyü'nde gitti. Terör örgütü yıllar boyunca buradaki halka zulüm yaptı, saldırı düzenledi, havan topları attı. Çok sayıda insan hayatını kaybetti, yaralandı.
İşte o insanlardan biri de İbrahim öğretmen. Terörün hedefineydi. Havan topu onun evinin önüne düştü. Bacak, diz kapağını kaybetti. Yüzünde hala şarapnel parçalarının izleri görünüyor. Tabii o öğretmen enerjisini kaybetmedi. Değneklerle okuluna sürekli gelip gidiyor ve öğrencilerini bırakmıyor. Engelli olmasına rağmen enerjisini kaybetmedi. İbrahim öğretmen değneklerin yardımıyla her gün sabah saat 8.00'de okula geliyor. Öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.
NE ZAMAN SALDIRIYA UĞRADI?
İbrahim öğretmen saldırının nasıl olduğunu A Haber mikrofonlarına şöyle anlattı:
"Bir gece evde oturuyorduk. O zaman da şiddetli çatışmalar oldu. 2019 yılında 10. ayda çocuğum da kucağımdaydı. Hissetmedik bir gürültü oldu dışarıda. Kapının önünde bir patlama oldu. O zaman yaralandım. PKK/PYD tarafından oradan füzeler atılmaya başladı oradan şarapnel parçaları ve yaralandım."
OKULDA NELER HİSSEDİYOR?
İbrahim öğretmen "Her insan gibi gururluyum. Geliyorum okuluma, bu çocuklara öğretiyorum. İnsanlığı, İslam'ın güzelliğini ekiyorum kalplerine. Her insan gibi, her öğretmen gibi gurur duyuyorum yani öğretmenliğimle." dedi.
TÜRKİYE'DEN VE BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİR İSTEĞİ VAR
Öğrencilerini zor şartlar bir an olsun yalnız bırakmayan İbrahim öğretmen "Talebim yani Türkiye Cumhuriyeti'nden, Sayın Erdoğan'dan, Türk halkından bir protez diz kapağı istiyorum. Bir de yüzümdeki izlerin gitmesini istiyorum." şeklinde konuştu.