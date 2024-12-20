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Rusya Suriye’den çekiliyor mu? Tartus Limanı’nda hareketlilik artıyor

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2024 14:24 Güncelleme: 20.12.2024 14:25
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Rusya Suriye’den çekiliyor mu? Tartus Limanı’nda hareketlilik artıyor

Rus askeri güçlerinin Suriye’den kademeli olarak çekildiği yönündeki iddialar, Tartus Limanı’nda yaşanan yoğun hareketlilikle gündemde. A Haber ekibi, Rusya’ya ait askeri araçların sevkiyatını anbean görüntüledi.

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Tartus Limanı'ndan Rusya'ya ait askeri araçların sevk edilmeye başlandığını aktardı. Şam, Halep ve Hmeymim üssünden taşınan araçlar, Tartus'ta toplanarak sevkiyat için hazırlandı. Araçlar üzerinde Rus bayraklarının bulunduğu görülürken, sevkiyatın Libya'ya doğru gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

RUSYA SURİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

TARTUS LİMANI'NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Akdeniz'e doğrudan erişim sağlayan Tartus Limanı, Rusya için stratejik bir üs niteliğinde. Resmi olarak "deniz tedarik ve bakım tesisi" olarak sınıflandırılsa da, dünya burayı bir deniz üssü olarak tanıyor. Liman, Rus donanmasının deniz tatbikatları, savaş gemileri ve nükleer denizaltılar için kritik bir konuşlanma noktası.

A Haber araç sevkiyatını görüntüledi!A Haber araç sevkiyatını görüntüledi!

MUHALİFLER SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Rusya tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, Muhalif gruplardan da sınırlı bilgiler geliyor. Tartus'ta yaşayan halk, limandaki Rus donanmasına ait bazı gemilerin ayrıldığını bildiriyor. Ancak, Rusya'nın tamamen çekilip çekilmeyeceği sorusu henüz netlik kazanmadı.

Askeri araçlar Tartus Limanı'nda toplandı! (Ekran görüntüsü / A Haber) Askeri araçlar Tartus Limanı'nda toplandı! (Ekran görüntüsü / A Haber)

TARTUS ÜSSÜ'NÜN TARİHİ

1971 yılında Sovyetler Birliği ile Suriye arasında yapılan anlaşmayla Rusya'nın kullanımına açılan Tartus Limanı, günümüze kadar stratejik önemini korudu. Beşşar Esad yönetimiyle yapılan anlaşmalar sayesinde, üs her beş yılda bir yenilenerek Rusya'nın kullanımında kaldı.

Araçların Libya'ya doğru gideceği belirtiliyor! (Ekran görüntüsü / A Haber)Araçların Libya'ya doğru gideceği belirtiliyor! (Ekran görüntüsü / A Haber)

RUSYA SURİYE'DEN ÇEKİLECEK Mİ?

Tartus Limanı'ndaki hareketlilik, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını sonlandırıp sonlandırmayacağına dair soruları gündeme getirdi. Sevkiyatın Libya'ya yönelik olduğu iddia edilirken bu durumun Rusya'nın Suriye politikasında bir değişiklik anlamına gelip gelmediği ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Rusya'nın Tartus'taki varlığı ve planları, hem bölgedeki güç dengeleri hem de Akdeniz'in stratejik geleceği için büyük önem taşıyor.

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