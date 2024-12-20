Rusya Suriye’den çekiliyor mu? Tartus Limanı’nda hareketlilik artıyor

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Tartus Limanı'ndan Rusya'ya ait askeri araçların sevk edilmeye başlandığını aktardı. Şam, Halep ve Hmeymim üssünden taşınan araçlar, Tartus'ta toplanarak sevkiyat için hazırlandı. Araçlar üzerinde Rus bayraklarının bulunduğu görülürken, sevkiyatın Libya'ya doğru gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

TARTUS LİMANI'NIN STRATEJİK ÖNEMİ

Akdeniz'e doğrudan erişim sağlayan Tartus Limanı, Rusya için stratejik bir üs niteliğinde. Resmi olarak "deniz tedarik ve bakım tesisi" olarak sınıflandırılsa da, dünya burayı bir deniz üssü olarak tanıyor. Liman, Rus donanmasının deniz tatbikatları, savaş gemileri ve nükleer denizaltılar için kritik bir konuşlanma noktası.