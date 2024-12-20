Münbiç’te eğitim hayatı yeniden canlandı! Terörün izleri siliniyor
Terör örgütü PKK/YPG’nin eğitime vurduğu darbe, Münbiç’te sona erdi. Bölgedeki okullar, Türkiye’nin desteğiyle yeniden ayağa kalktı. Eğitimin durduğu dönemlerde hasar gören okullar, onarılarak Suriyeli çocuklar için umut ışığı oldu. Azalan öğrenci sayısı giderek artarken eğitim yuvaları gerçek sahipleri olan çocuklarla dolmaya başladı.
A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve kameraman Senat Destanoğlu, Münbiç'in Tel Ali Köyü'nde terörün hedefi olan bir ilkokuldan izlenimlerini aktardı. Okulun duvarlarında hala görülen kurşun izleri, PKK/YPG'nin bıraktığı yıkıcı mirası gösteriyor. Terörün izleri temizlenirken sınıflar yeniden öğrencilerle dolup taşmaya başladı.
DERS ZİLİ ÇALDI
Okulun sınıflarına giren Sinan Yılmaz, çocukların sıralarında oturarak derslere başladığını belirtti. Bölgede yıllardır öğretmenlik yapan Yusuf öğretmen, terör döneminde yaşananları şöyle anlattı:
"Her gün füze ve roket atışlarına maruz kalıyorduk. Keskin nişancılar, çocukları hedef alabilecek kadar acımasızdı. Çoğu zaman öğrencilerimizi eve göndermek zorunda kalıyorduk. Ancak şimdi, çok şükür ki kurtulduk. Artık çocuklarımız korkusuzca okula gelebiliyor."
TÜRKİYE'NİN DESTEKLERİYLE EĞİTİMDE YENİ BİR SAYFA
Milli Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle Tel Ali İlkokulu başta olmak üzere birçok eğitim kurumu onarıldı. Okullara sıralar, sobalar ve diğer ihtiyaçlar hızla temin edildi. Türkiye'nin yardımları sayesinde, çocuklar yeniden eğitime kazandırıldı.
UMUT DOLAN SINIFLAR
Münbiç'teki okullar, yalnızca eğitim yuvası değil, aynı zamanda bölgenin geleceği için birer umut kaynağı haline geldi. Çocukların sınıflarda yeniden eğitim alabilmesi, terörün gölgesinin tamamen kalktığına dair güçlü bir mesaj veriyor.
Tel Ali İlkokulu'nda yankılanan çocuk sesleri, Münbiç'in yeni dönemine atılan en güçlü adımlardan biri olarak görülüyor. Eğitimdeki bu canlanma, bölgede barışın ve istikrarın yeniden sağlanması için önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.
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