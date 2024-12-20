Münbiç’te eğitim hayatı yeniden canlandı! Terörün izleri siliniyor

Çocuklar geleceğe umutla bakıyor! (Ekran görüntüsü / A Haber)

UMUT DOLAN SINIFLAR

Münbiç'teki okullar, yalnızca eğitim yuvası değil, aynı zamanda bölgenin geleceği için birer umut kaynağı haline geldi. Çocukların sınıflarda yeniden eğitim alabilmesi, terörün gölgesinin tamamen kalktığına dair güçlü bir mesaj veriyor.

Tel Ali İlkokulu'nda yankılanan çocuk sesleri, Münbiç'in yeni dönemine atılan en güçlü adımlardan biri olarak görülüyor. Eğitimdeki bu canlanma, bölgede barışın ve istikrarın yeniden sağlanması için önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.