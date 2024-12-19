A Haber Muhyiddin Arabi’nin türbesinde! Esad sonrası türbe ziyarete açıldı

Suriye'nin başkenti Şam, yıllarca süren Esad diktatörlüğünün sona ermesiyle birlikte tarihi ve dini miraslarına yeniden kavuşuyor. İslam dünyasının önemli tasavvuf alimlerinden Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin türbesi de bu miraslardan biri. Esad rejimi döneminde bakımsızlığa terk edilen türbe, artık ziyaretçilerini ağırlıyor.

MUHYİDDİN İBNÜ'L-ARABİ KİMDİR?

Tasavvuf ve İslam düşünce tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Muhyiddin İbnü'l-Arabi, 1165 yılında dünyaya geldi. Ömrü boyunca yüzlerce eser kaleme aldı ve İslam dünyasında büyük yankı uyandırdı. 1223 yılında Şam'a yerleşen İbnü'l-Arabi, hayatının son 17 yılını burada geçirdi ve 1240 yılında vefat etti. Türbesi Şam'daki diğer birçok önemli İslam büyüğünün mezarı gibi, İslam mirasının bir parçası olarak kabul ediliyor.

Esad gitti manevi miras canladı! (Ekran görüntüsü / A Haber)

TÜRBENİN YENİDEN ZİYARETE AÇILMASI

Esad rejimi döneminde ihmal edilen türbeler, artık Müslümanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İbnü'l-Arabi'nin türbesi, sadece bir türbe değil, aynı zamanda İslam düşüncesinin ve tasavvuf tarihinin ruhani bir merkezi. Türbede Kur'an okunuyor, dualar ediliyor ve İbnü'l-Arabi'nin ruhuna hediye ediliyor. Türbenin bulunduğu alan, geçmişte Nusayri baskısı nedeniyle uzun süre sahipsiz kalmıştı, ancak artık Müslümanlar için önemli bir ziyaret noktası haline geldi.

Türbeler temizlendi ziyarete açıldı! (Ekran görüntüsü / A Haber)

ŞAM: KADİM BİR BAŞKENT

Şam, yalnızca İbnü'l-Arabi'nin değil, aynı zamanda birçok peygamber, sahabe ve Osmanlı eserinin de yer aldığı kadim bir başkent. Şehrin ruhani atmosferi, tarihi ve dini miraslarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Türbenin yanı sıra, İbnü'l-Arabi'nin çocukları, yakınları ve müritlerine ait mezarların bulunduğu alan da dikkat çekiyor.

Müslümanlar akın akın gidip dua ediyor! Ekran görüntüsü / A Haber)

İBNÜ'L-ARABİ'NİN ESERLERİ VE ETKİSİ

Muhyiddin İbnü'l-Arabi, kaleme aldığı eserlerle hem yaşadığı dönemde hem de günümüzde geniş bir etki alanı yarattı. Tasavvufa dair ortaya koyduğu fikirler, farklı dillere çevrilerek geniş kitlelere ulaştı. Günümüzde dahi eserleri, İslam dünyasında üzerine tartışmalar yapılan önemli kaynaklar arasında yer alıyor.

TÜRBE ZİYARETLERİYLE YENİDEN CANLANAN TASAVVUF MİRASI

Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin türbesi, artık Müslümanlar için önemli bir manevi durak. Duaların ve Kur'an tilavetlerinin eksik olmadığı bu mekan, Suriye'nin kadim tarihini ve İslam dünyasının kültürel zenginliğini yansıtan bir merkez olarak yeniden hayat buluyor.