Merce Meydanı'ndaki anıta kaybolanların fotoğrafları asıldı
Suriyeli halk, başkent Şam'daki Merce Meydanı'na haber alamadıkları sevdiklerinin fotoğraflarını asarak kavuşacakları günü bekliyor. İşte A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un izlenimleri…
Suriye'de muhaliflerin kontrolü ele geçirmesinden sonra Şam'da kayıp ailelerinin ortak adresi Merce Meydanı'ndaki anıt oldu. Tarihe anıta kaybolanların resimleri asıldı. Yakınları rejim döneminde kaybolanlardan bir haber bekliyor. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
Ata gündüz Kurşun: A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte, Suriye'nin başkenti Şam'da, tarihi ve sembolik öneme sahip Merce Meydanı'ndayız. Burası, uzun yıllardır ülkenin acılı geçmişinin bir parçası olarak, bir umut arayanların buluşma noktası haline gelmiş durumda.
FOTOĞRAFLAR ASILDI
Esad rejiminin devrilmesinin ardından birçok Suriye vatandaşı, kaybolan yakınlarını ve çocuklarını aramak için bu meydanda bir araya geliyor. Özellikle Sednaya Hapishanesi'ne götürülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan yüzlerce kişinin fotoğrafları, bu anıtın çevresini sarmış durumda. Aileler, en son çekilen fotoğraflar ve doğum tarihleriyle birlikte, kaybolan sevdiklerinin izini sürüyor. Kimisi 12 yaşında, kimisi 40 yaşında... Her yaştan insan, kaybolan akrabalarına dair bir umut arayarak burada bekliyor.
BİR UMUT BİR BEKLEYİŞ
Sednaya Hapishanesi, tüm dünya kamuoyunun dikkatini çeken, işkence ve kayıplarla özdeşleşmiş bir yer. Buraya girenlerin çoğu bir daha geri dönmedi. Şam'daki Merce Meydanı'nda, her gün binlerce kişi kaybolan yakınlarının fotoğraflarını bu anıta bırakıyor ve bir umut bekleyişlerini sürdürüyor.
ACI HİKAYELERİN SİMGESİ
Anıtın etrafında biriken fotoğraflar, kaybolanların acı hikayelerini simgeliyor. Bu anıt sadece bir hatırlatma değil, aynı zamanda acı dolu bir geçmişin temsilcisi. 2. Abdülhamit döneminde, 1900'lü yıllarda inşa edilen bu yapı, geçmişte Fransız mandası döneminde idamların yapıldığı bir yer olarak da biliniyor. Önceleri Şehitler Meydanı olarak anılan burası, günümüzde Merce Meydanı adıyla anılmakta ve kaybolanlar için sembolik bir alan haline gelmiş durumda.
ESAD ZULMÜNÜN İSPATI
Suriye'nin dört bir yanındaki hapishanelerde tutuklu olan on binlerce kişi hala kayıp. Aileler, bu meydanda kaybolan akrabalarına dair bir iz bulabilmek umuduyla günlerce bekliyor. Ancak, Esad rejiminin acımasız uygulamaları ve hapishane zulmü, kaybolanların geri dönmesini zorlaştırıyor.
Bu acılı bekleyiş, sadece kaybolanların ailelerinin değil, tüm Suriyelilerin yaşadığı travmanın bir yansımasıdır. Ve her gün, bir umutla bu meydanda toplanan insanlar, kaybolanların fotoğraflarıyla birlikte, hala bir ışık, bir iz arıyorlar.