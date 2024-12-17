Merce Meydanı’ndaki anıta kaybolanların fotoğrafları asıldı

Esad zulmünün ispatı oldu! (Ekran görüntüsü / A Haber)

ESAD ZULMÜNÜN İSPATI

Suriye'nin dört bir yanındaki hapishanelerde tutuklu olan on binlerce kişi hala kayıp. Aileler, bu meydanda kaybolan akrabalarına dair bir iz bulabilmek umuduyla günlerce bekliyor. Ancak, Esad rejiminin acımasız uygulamaları ve hapishane zulmü, kaybolanların geri dönmesini zorlaştırıyor.

Bu acılı bekleyiş, sadece kaybolanların ailelerinin değil, tüm Suriyelilerin yaşadığı travmanın bir yansımasıdır. Ve her gün, bir umutla bu meydanda toplanan insanlar, kaybolanların fotoğraflarıyla birlikte, hala bir ışık, bir iz arıyorlar.