ABD’den Rakka’da sinsi DEAŞ planı! A Haber deşifre etti: YPG’li teröristlere DEAŞ kıyafeti giydiriyorlar

Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişi devam ederken, terör örgütü PKK/YPG için çember iyice daraldı. SMO 'Özgürlük Şafağı Operasyonu' ile terör üssü haline gelen Tel Rıfat'ı işgalden kurtarmış, ardından Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası Münbiç'i temizlemişti.

PKK/YPG zulmüne karşı ilerleyişinin son halkası ise ülkenin doğusundaki Irak sınırında yer alan Deyrizor oldu. Deyrizor'un da teröristlerin elinden alınmasının ardından Rakka'da köşeye sıkışan örgütünü kurtarmak adına devreye ABD girdi.

A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Gazeteci Zafer Şahin DEAŞ'ın oyununu deşifre etti.

Canlı yayınında Zafer Şahin DEAŞ kıyafetli teröristlerin Rakka'da bildiri dağıtarak provokasyon yaptıklarını belirterek ,"Rakka'da şu an ABD, YPG'li teröristlere DEAŞ'lı kıyafetleri giydirip, bildiri dağıttırıyor. Şu provokasyonu yapıyorlar: "Orada bir DEAŞ tehdidi var, ABD burada YPG de DEAŞ'a karşı savaşıyor" taktiğini bir kez daha uyguluyorlar. Deyrizor gibi Rakka da elden gitmesin diye ABD yine oyun oynuyor." ifadelerini kullandı.