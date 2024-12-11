BAAS Parti binası boşaltıldı! Esad’ın fotoğrafları yerleri süpürdü | Rejim halkın evlerini gasp etti

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı yönetiminin, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla sona erdi. Yıllardır iktidarda olan Suriye'de darbe ile başa geçen BAAS Parti binasını A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur ve Okan Can Sapkayalı görüntüledi.

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur: A Haber ekibi Suriye'de Lazkiye bölgesinde BASS Partisi'nin binasını görüntüledi. Burası rejimin partisiydi zaten Suriye'de başka bir parti olmadığı için buradaki tek parti BAAS Partisiydi.

Burası bakan odalarından bir tanesi. Buradaki hiyerarşi çok farklı ama burada şunu ifade etmek lazım ülkenin pek çok yerinde şu anda elektrik yok fakat şu an Lazkiye'de BAAS Partisi İl Binasında elektrik kesintisiz bir şekilde mevcut.

Rejimin devrilmesi ile birlikte en büyük parti temsilcisinin odasıydı burası. Yan tarafında bulunan oda ise temsilciyi koruyan ekibin kaldığı yer. Yani emniyet mensubunun barındığı yer. Diğer bir oda ise başkan yardımcılarının kaldığı çalışma odaları. Her bir başkan yardımcısının ve çalışanın ayrı odası bulunmakta.

Bir zamanlar BAAS partisi buradaki en büyük simge iken şimdi Beşar Esad'ın fotoğrafları yerlerde sürünüyor. Amblemler, belgeler yerlerde sürünüyor.

Toplantı odaları yerle bir edilmiş durumda yerlerde devlet büyüklerinin bulunuyor hatta Putin bile resmi bulunmakta.

Partide görevli iken hayatını kaybedenlerin ismi giriş kapısının yanında bulunan bir panoda sıralı şekilde yazmakta. Öte yandan giriş kapısının yanında Beşar Esad'ın kocaman bir fotoğrafı bulunmakta.

Partinin giriş sandıkları bulunmakta çünkü karşıdaki binayı Esad ailesi zorla işgal etmiş ve oradaki insanları zorla dışarıya atmış. Evlerine el koyup gasp etmişler. Bu mühimmatlar da o evde bulunmaktaydı Suriye milli ordusu ve muhalifler o evden çıkararak parti binasının önüne koydu. Ev gerçek sahibine teslim edildi. Çünkü Esat ailesinin zulmü son bulmuş durumda.

Bizler bu yayınları size gösterebilmek için elektronik enerjisi bulmakta sıkıntı çekerken parti binasında klimalar çalışıyor elektrik bulunmakta her türlü ayrıcalık binada yer alıyor.