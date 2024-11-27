Merkel’in kitabı raflarda yerini aldı! Dikkat çeken Erdoğan detayı

2021'de koltuğunu Olaf Scholz'a bırakan Angela Merkel'in anı kitabı raflarda yerini aldı. 736 sayfalık kitap Merkel'in çocukluk günlerinden başlayıp, 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla ivmelenen siyasi kariyerine ve Alman Başbakanı olduğu süreci konu ediniyor.

MERKEL'İN KİTABI RAFLARDA YERİNİ ALDI! BAŞKAN ERDOĞAN'A YER VERDİ

Merkel, kitabında ayrıca, eski ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerine de atıfta bulunuyor.

Merkel'in kitabında Erdoğan detayları! (Ekran görüntüsü / A Haber)

SEVGİLİ DOSTUM

2005'ten 2021'e kadar 12 kez Türkiye'ye ziyarette bulunan Merkel kitabında, Başkan Erdoğan ile olan temaslarını, görüşmelerini, göçmen krizini ve diğer konulara da değindi. "Erdoğan'ı sadece mülteci politikasında değil, tüm siyasi yelpazede rol alabilecek bir siyasetçi olarak algıladım. Aramızda bir anlaşma olduğunda çok nazik davrandı ve bana 'sevgili dostum' derdi. Görüş ayrılıklarımız olduğunda ise bitmek bilmeyen bir şekilde her türlü çelişkiyi ön plana çıkararak, aleyhte konuşurdu." dedi

TÜRK KAHVESİ HAYRANLIĞI

Eski Başbakan Merkel kitabında ayrıca birçok kez Türk kahvesine atıfta bulundu.

SİYASETE DAMGA VURDU

Konuya dair konuşan A Haber yorumcusu Faruk Erdem, "Merkel döneri de çok severdi ve sık sık Almanya'da dönercileri ziyaret ederdi. Döner kestiği fotoğrafları da var ve Almanların bizim dönere karşı da bir hayranlığı var. Eğer orada döner fiyatlarında bir artış olursa protesto gösterileri bile yapıyorlar. Siyasete damgasını vurmuş bir isimdir. Önemli dönemleri anlatıyor ve kitabı okumak lazım." dedi.