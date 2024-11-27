Merkel’in kitabı raflarda yerini aldı! Dikkat çeken Erdoğan detayı
16 yıl boyunca Almanya'yı yöneten Angela Merkel, yeni bir kitap yazdı. "Özgürlük. Anılar 1954–2021" adlı anı kitabı, salı günü raflarda yerini aldı. O kitapta Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da yer verdi.
2021'de koltuğunu Olaf Scholz'a bırakan Angela Merkel'in anı kitabı raflarda yerini aldı. 736 sayfalık kitap Merkel'in çocukluk günlerinden başlayıp, 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla ivmelenen siyasi kariyerine ve Alman Başbakanı olduğu süreci konu ediniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'A YER VERDİ
Merkel, kitabında ayrıca, eski ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerine de atıfta bulunuyor.
SEVGİLİ DOSTUM
2005'ten 2021'e kadar 12 kez Türkiye'ye ziyarette bulunan Merkel kitabında, Başkan Erdoğan ile olan temaslarını, görüşmelerini, göçmen krizini ve diğer konulara da değindi. "Erdoğan'ı sadece mülteci politikasında değil, tüm siyasi yelpazede rol alabilecek bir siyasetçi olarak algıladım. Aramızda bir anlaşma olduğunda çok nazik davrandı ve bana 'sevgili dostum' derdi. Görüş ayrılıklarımız olduğunda ise bitmek bilmeyen bir şekilde her türlü çelişkiyi ön plana çıkararak, aleyhte konuşurdu." dedi
TÜRK KAHVESİ HAYRANLIĞI
Eski Başbakan Merkel kitabında ayrıca birçok kez Türk kahvesine atıfta bulundu.
SİYASETE DAMGA VURDU
Konuya dair konuşan A Haber yorumcusu Faruk Erdem, "Merkel döneri de çok severdi ve sık sık Almanya'da dönercileri ziyaret ederdi. Döner kestiği fotoğrafları da var ve Almanların bizim dönere karşı da bir hayranlığı var. Eğer orada döner fiyatlarında bir artış olursa protesto gösterileri bile yapıyorlar. Siyasete damgasını vurmuş bir isimdir. Önemli dönemleri anlatıyor ve kitabı okumak lazım." dedi.