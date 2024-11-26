26 Kasım 2024, Salı
Haberler Özel Haber Haberleri “Yuvamız İstanbul” buz gibi! Vatandaşlar isyan etti

“Yuvamız İstanbul” buz gibi! Vatandaşlar isyan etti

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 26.11.2024 12:32 Güncelleme: 26.11.2024 12:51
ABONE OL
Yuvamız İstanbul buz gibi! Vatandaşlar isyan etti

“Yuvamız İstanbul” İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, megakentin birçok noktasına açılmış, kreş hizmeti veriyordu. Silivri de o ilçelerden biriydi. Ancak oradaki şubesi çocuklara "soğuk yuva" oldu diyebiliriz. Sık sık hasta ve hastanelik oluyorlar ne yazık ki. Sebebi de "ısıtma ve doğal gaz" sisteminin çalışmaması. Durum gerçekten içler acısı.

Sözde küçük çocuklara sıcacık "yuva" olmak için açılmışlardı.

"YUVAMIZ İSTANBUL" BUZ GİBİ

Kreş hizmeti veren "Yuvam İstanbul"un Silivri şubesi hastalığın merkezi haline geldi. Doğal gaz ve ısıtma sistemi çalışmayınca birçok çocuk soğuktan hasta oldu.

Yuvamız İstanbul Silivri şubesi (Ekran görüntüsü / A HABER)Yuvamız İstanbul Silivri şubesi (Ekran görüntüsü / A HABER)

İddia o ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bu kreşte öğrencilerin ısınma ihtiyacı karşılanmıyor.

Öyle ki yöneticileri de bu durumu kabul ediyor. Gerekçe olarak da alt yapı sorunlarını gösteriyorlar.

Yuvamız İstanbul Silivri şubesi (Ekran görüntüsü / A HABER)Yuvamız İstanbul Silivri şubesi (Ekran görüntüsü / A HABER)

Kreşin soğuk ortamında hasta olup günlerdir okula gidemeyen çocuklar var ve sık sık hastanelik oluyorlar. Veliler defalarca bu durumu yetkililere iletmelerine rağmen bir sonuç alamamışlar.

Ailelerin tek isteği "Yuvam İstanbul"un bir an önce ısınması ve çocuklarının artık hasta olmaması.

VELİLER İSYAN ETTİ

Kreşe çocuklarını gönderen veliler isyan etti;

- Benim çocuğum sürekli hastalanıyor. Tuvalete giderken üşüdüğünü söylüyor. Dün de kusmuş, hastaneye götürdüm. Isıtıcı koyun dedik. Maalesef onu da elektrik sistemi kaldırmıyormuş. Çocuklar gerçekten üşüyor. Montla maalesef ya da içine kalın bir şeyler giydiriyoruz. Öyle gönderiyoruz.

3 yaşında, 4 yaşında ve 5 yaşında çocuklar var ve bir sürü çocuk var içeride. Bu saate kadar yapmaları gerekirdi ve sıcak olması lazım ortamın ama maalesef değil. Böyle sürekli hastalanıp duruyoruz.

- Silivri'nin soğuğu belli. Bu soğukta da bu çocukların bu şekilde durması bana göre çok yanlış. Çocukları emanet ediyoruz ve bu şekilde bir karşılık alıyoruz.

- Bina yapılırken döşenmesi lazım doğal gazın. Küçük çocuklar hastalandı, yeni getiriyorum. Bir haftadır evde çocuk. Yanıyor mu dedim kaloriferleriniz, yanmıyor dedi.

Bakanlık yalanladı İmamoğlu tehdit ettiBakanlık yalanladı İmamoğlu tehdit etti BAKANLIK YALANLADI İMAMOĞLU TEHDİT ETTİ

Yuvamız İstanbul buz gibiYuvamız İstanbul buz gibi "YUVAMIZ İSTANBUL" BUZ GİBİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör