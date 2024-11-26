“Yuvamız İstanbul” buz gibi! Vatandaşlar isyan etti

Sözde küçük çocuklara sıcacık "yuva" olmak için açılmışlardı.

Kreş hizmeti veren "Yuvam İstanbul"un Silivri şubesi hastalığın merkezi haline geldi. Doğal gaz ve ısıtma sistemi çalışmayınca birçok çocuk soğuktan hasta oldu.

Yuvamız İstanbul Silivri şubesi (Ekran görüntüsü / A HABER)

İddia o ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bu kreşte öğrencilerin ısınma ihtiyacı karşılanmıyor.

Öyle ki yöneticileri de bu durumu kabul ediyor. Gerekçe olarak da alt yapı sorunlarını gösteriyorlar.

Yuvamız İstanbul Silivri şubesi (Ekran görüntüsü / A HABER)

Kreşin soğuk ortamında hasta olup günlerdir okula gidemeyen çocuklar var ve sık sık hastanelik oluyorlar. Veliler defalarca bu durumu yetkililere iletmelerine rağmen bir sonuç alamamışlar.

Ailelerin tek isteği "Yuvam İstanbul"un bir an önce ısınması ve çocuklarının artık hasta olmaması.

VELİLER İSYAN ETTİ

Kreşe çocuklarını gönderen veliler isyan etti;

- Benim çocuğum sürekli hastalanıyor. Tuvalete giderken üşüdüğünü söylüyor. Dün de kusmuş, hastaneye götürdüm. Isıtıcı koyun dedik. Maalesef onu da elektrik sistemi kaldırmıyormuş. Çocuklar gerçekten üşüyor. Montla maalesef ya da içine kalın bir şeyler giydiriyoruz. Öyle gönderiyoruz.

3 yaşında, 4 yaşında ve 5 yaşında çocuklar var ve bir sürü çocuk var içeride. Bu saate kadar yapmaları gerekirdi ve sıcak olması lazım ortamın ama maalesef değil. Böyle sürekli hastalanıp duruyoruz.

- Silivri'nin soğuğu belli. Bu soğukta da bu çocukların bu şekilde durması bana göre çok yanlış. Çocukları emanet ediyoruz ve bu şekilde bir karşılık alıyoruz.

- Bina yapılırken döşenmesi lazım doğal gazın. Küçük çocuklar hastalandı, yeni getiriyorum. Bir haftadır evde çocuk. Yanıyor mu dedim kaloriferleriniz, yanmıyor dedi.