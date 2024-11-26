Zap’ta kilidin kapanması ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumu sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonları hakkındaki detayları paylaştı.

Bakan Güler, "zim ve kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamında bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hale getirilmiştir. En son, kahraman Mehmetçik'in büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir." dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.

Zap’ta kilidin kapanması ne anlama geliyor? ZAP'TA KİLİDİN KAPANMASI NE ANLAMA GELİYOR? DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman: Bölgede ABD ve İsrail başta olmak üzere bölgenin huzurunu kaçıran teröristan diye bizim ifade ettiğimiz Suriye ve Irak'ta PKK'nın kontrolünde yer alan istikrarı bozan yerler var. Türkiye bölge politikalarında ilk hedef olarak buranın istikrarlı hale getirilmesini ön plana koyuyor. Aslında Türkiye'nin sınır güvenliğinden ziyade onu bu şartlarda sağlamak daha kolaylaşacak ama ondan da önemlisi bölgenin güvenliği ve kendi diğer politikalarını uygulama rahatlığı oluşacak.

PKK'NIN ARKASI KESİLDİ

Hem Bağdat ile hem Erbil ile aslında Türkiye'nin sınırının ötesinde güvenliği sağlaması noktasında bir anlaşma yapıldı. Hem Bağdat hem Erbil bölgede terörü bitirme noktasında destek verecek. PKK yasaklanmış bir örgüt haline geldi. Burada PKK kendine elaman bulmak ve diğer çevirdiği işler için zor duruma düştü. Arkasını kestikten sonra önünü TSK yok edecektir. Erbil ve Bağdat ile yapılan anlaşmalar ile PKK'nın arkası kesildi.

TAMPON BÖLGE KURMAK KOLAY DEĞİL…

Kuzeyde Türkiye sınırının ötesinde 2019 yılında sınır güvenliğini sağlamak için operasyonlar başladı. Burası coğrafi olarak çok dağlık. Burada tampon bölge oluşturmak çok kolay değil. İşte o yüzden PKK'nın önce arkası kesildi. TSK dağlık bölgelerin arkasına geçip düz alanda kontrol kurma hedefinde. Erbil PKK'nın arkasını kesersek aslında dağların arkasında güvenlik de sağlanmış olacak. Gara'nın da temizlenmesi oldukça önemli. Gara teröristlerin eğitildiği lojistiğin yapıldığı yer. Gara'nın bir şekilde temizlendiğinden haberimiz var. Bunun açıklaması da yapıldı.

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SINIR GÜVENLİ HALE GELDİ

Etrafı bu kadar temizlenmişken Erbil ve Bağdat sıkıştırıyorken en son ZAP kalmıştı. Burada belli bir terör yapısı vardı. Buradan Türkiye sınırlarına saldırılar yapıyorlardı. Buranın temizlenmesiyle aslında Irak sınırının tamamı güvenli hale getirilmiş oldu. Artık buradan teröristlerin Türkiye'ye geçme olasılığı neredeyse yok denecek aşamaya geldi. Bundan sonra önemli olan bu hattın arkasında devamlı olarak Kandil'e kadar temizlenmesidir.

SİNCAR VE TÜRKİYE HEDEFİ

Sincar aslında Irak ile Suriye arasında bir bağlantı kurmak için önemli. O yüzden buraya yeni Kandil deniyor. Irak'ta PKK yapısı sona doğru geldikçe Suriye'ye doğru kayıyor. Irak'ta kilit kapandıktan sonra artık Suriye'nin ilk sıraya geldiğini ve burada da terör yapılanmalarının sonlandırılması üzerine daha hızlı ve daha sert bir harekat planı çizilme olasılığı yüksek. Bu nedenle Sincar'ın önemi artabilir.

Suriye'nin kuzeyindeki terör yapısı şu anda ABD'nin politikaları için kullanılıyor ve faydalı görülüyor. Bir terör örgütü silah ve para olarak destekleniyor. Doğal olarak PKK, ABD'nin politikaları çizgisinde hareket ediyor. ABD buradan asker olarak çekilse dahi PKK/YPG/PYD'ye destek vermeye devam ederse Türkiye için burada problem devam edecek. Suriye'de M4 Karayolu'nda kadar olan kısım Türkiye için oldukça önemli. Türkiye'nin hedefi bölgede istikrarsızlık oluşturacak yapının son bulmasıdır. Türkiye sadece sınırı korumak hedefinde değil. Evet ilk öncelik hedef sınırı korumak ama arkasını da temizlemek istiyoruz.

KİLİT KAPANDI NE DEMEK?

Terör ve güvenlik uzmanı Doç. Ali Fuat Gökçe: Zap bölgesinde şu anda terör örgütü mensuplarında temizlendi. Yapılan operasyonların o bölgede başarıyla sonuçlandığını ve kilidin vurulduğunu anlıyoruz. Bu sürekli bir faaliyetler zinciri ve biten bir süreç değil. Terör örgüt mensuplarının sızma hareketleri olduğu sürece bunlara karşı mücadele sürecektir. Kilidin kapanması PKK'nın oradaki varlığının tükenmesi anlamına geliyor ancak güneye kaçanların sızma hareketlerine karşı da operasyonlar sürmektedir. Bu sadece Zap'ta kilidin kapandığı anlamındadır diğer bölgelerde teröre karşı mücadele sürüyor. En son kilit Kandil'dir. Oradaki teröristlerinde etkisiz hale getirilmesiyle operasyonlar neticeye varacaktır.

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YEGANE ORDU TSK'DIR

Bölge sarp kayalıklar ve derin vadilerden oluşuyor. Buralar teröristle için saklanma ve barınmaya oldukça müsait aynı zamanda mühimmat da saklıyorlar. Bunların ortaya çıkarılması ve ortadan kaldırılması belirli bir zaman almaktadır. Bunu da yapabilen yegane ordulardan bir tanesi TSK'dır. Arazi yapısı kuzey-güney yönünde derin vadiler oluştururken aynı zamanda doğu-batı istikametinde bazı geçişler de var. Hakim tepelerin elde edilmesi, mağaraların temizlenmesi ve gizli noktaları yok edilmesi hepsi birbiriyle bağlantılıdır.

BİRİNCİL HEDEF…

Zap'a kilit vurmak demek Metina ile Basiyan ve Avaşin arasında hatta dağlık alanda Hakurk'a kadar olan bölgedeki bazı geçişlerin temizlenmesi ya da bunlar arasındaki irtibatın kesilmesi anlamına gelir. Suriye'ye doğru kara yolları var. Buradaki asfalt yolların da kontrol edilmesi birincil hedefler arasındadır. Dağlık kesimdeki hakim tepelerin mutlaka elde tutulması lazım. Şu anda TSK bunu yapıyor.