Bolu’da kar kalınlığı 1 metreyi geçti! A Haber muhabirinin zor anları

Bolu'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Anadolu Otoyolu, D-100 yolunun Bolu Dağı kesiminde trafik akıcı seyrediyor. Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıyor ve bir taraftan da temizle çalışmaları yürütülüyor. Kara yolları ekiplerinin çalışmalarını görüntüleyen ekiplerimizin üzerine de kar birikintileri geldi.

EĞİTİME ARA

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 il için uyarıda bulundu. Bolu'da bugün de eğitime kar nedeniyle ara verildi.

A Haber muhabirinin zor anları A HABER MUHABİRİNİN ZOR ANLARI Kübra Bal'ın bölgeden aktardıkları ise şöyle:

Bolu'daki zorlu hava şartlarının bugün biraz daha iyiye gittiğini ifade edebiliriz. Bugün çok ince ince kar yağdığını ifade edebiliriz ki Bolu merkezde çoğu zaman hiç yağmıyor bile. D-100 karayolu burası. D-100 karayolu ilk gün itibariyle maalesef 7 saat boyunca kapalıydı. Yine Anadolu otobanında biz de mahsur kalmıştık. Bolu Dağı tünelinden kazalar nedeniyle kapanma söz konusu olmuştu. Ancak yapılan çalışmalar neticesinde Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin tuzlama ve aynı zamanda kar küreme çalışmaları neticesiyle o yollar açılmıştı ve şu anda yolun durumuna baktığımızda da görmüş olduğunuz gibi herhangi bir kar birikintisi görmüyorsunuz yol üzerinde. Tek sıkıntı yolda bazen buzlanma söz konusu olabiliyor.

Ekibimizin üzerine kar sıçradı (Ekran görüntüsü / A Haber)

HAVALAR ISINDI

Özellikle araçların geçmesiyle birlikte kar tanelerinin erimesiyle birlikte soğuk havanın da etkisiyle buzlanma söz konusu olabiliyor ki bu noktada da elbette araçların kış lastiklerini takmış olmaları lazım. Zincirlerini, takozlarını yanlarında bulundurmuş olmaları lazım ki 1 Aralık itibariyle de zaten zorunlu olarak uygulama var. Bunları da araç sürücülerinin yerine getirmeleri gerekiyor elbette. Ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hava sıcaklıklarıyla ilgili olarak bugün, salı günü itibariyle kar yağışının biraz daha etkisini yitireceğini ifade etmişti. Sıcaklıklar da şöyle düne göre baktığımızda dünkü aynı saatlerde baktığımıza göre oldukça yükseldiğini de ifade edelim ki -4 derecelere kadar düşmüştü normalde. Şu anda 1 derece civarında gösteriyor.

KAR ÜZERLERİNE SIÇRADI

Kar kalınlığından da biraz bahsedelim. Kar küreme araçlarının sürekli çalıştığını ifade etmiştik. Yollarda bulunan karlar işte böyle yol kenarlarına biriktiriliyor ve dev kütleler oluşuyor. Tabii şunu da ifade etmekte fayda var. Dün biz en son gece 12:30 civarında bir yayın gerçekleştirmiştik. O yayında da aslında kar yağışı hafif hafif mevcuttu. Daha sonrasında uyandığımızda kar kalınlığının biraz daha arttığını gördük. 3-4 santim civarında yine kar yağışı etkili oldu. Evet şu anda da görmüş olduğunuz gibi Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını görüyorsunuz. Bakın, işte kar küreme araçları karla mücadele araçları. Böyle biraz da bizim üstümüze de tabii sıçrattı. Ben de düşüyordum. Gördüğünüz gibi zorlu bir çalışmadan da söz edebiliriz. Bizim de üstümüz biraz ıslandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de 7/24 sahadalar.