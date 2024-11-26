İspanyol taraftar Arda Güler için ne dedi? A Haber mikrofon uzattı

Real Madrid'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Arda Güler, Leganes karşısındaki performansı ile göz doldurdu.

Ancak Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin aldığı kararlarla Arda'ya fazla forma şansı vermemesi tartışmaları da beraberinde getiriyor.

A HABER MİKROFON UZATTI

A Haber Arda Güler'i İspanyol taraftarlara sordu. Kimi 19 yaşındaki genç yetenek Arda Güler'in Real Madrid'de kalıp sabırla çok çalışması gerektiğini söylüyor.

A Haber İspanyol taraftara Arda Güler'i sordu (Ekran görüntüsü / A HABER)



"SABIR GEREKİYOR"

- Arda genç ve çok kaliteli bir oyuncu. Real Madrid gibi büyük bir kulüpte oynamanın bedeli çok farklı. Ancelotti tecrübeli bir hoca. Neyi, ne zaman, nasıl yapacağını iyi biliyor. Arda'nın çok çalışması, güçlenmesi gerekiyor. Yani Real Madrid forması giymesi iyi bir referanstır. Ama sabır gerekiyor.

A Haber İspanyol taraftara Arda Güler'i sordu (Ekran görüntüsü / A HABER)



"KALİTELİ BİR OYUNCU"

- Arda Güler için doğru kararı verecek olan teknik direktör Ancelotti'dir. Bana göre başarılı, değerli, kaliteli bir oyuncu. Ancelotti onu destekleyecek ve fırsat oldukça onu oynatacaktır. Şu anda göremiyoruz evet ama umarım ilk fırsatta onu oynatır, ona oynama şansı tanır.

Kimi de onun İtalya ligine kiralanmasının çok daha doğru bir karar olacağını belirtiyor.

"İTALYA LİGİNDE OYNAMASI DAHA KOLAY"

- Arda'nın İtalya'ya gelmesi lazım. İtalya liginde oynaması daha kolay. Diğer yandan Real Madrid kulübünde çok değerli kaliteli oyuncular var. Oynaması için sabretmesi lazım.

A Haber İspanyol taraftara Arda Güler'i sordu (Ekran görüntüsü / A HABER)

- Milan istiyordu Real Madrid kulübüne gitti. Son dönemlerde çok konuşulan bir isim. İspanya'da oynama şansı bulamıyor. Ama İtalya liginde bence daha fazla oynar. Ona oynama şansı tanınması gerektiğini düşünüyorum.

Arda Güler sıklıkla yedek kulübesinde beklese de takımının Real Madrid olmasının bile müthiş bir ayrıcalık olduğu görüşünde olanlar ve Ancelotti'nin yerinde kararlar verdiğine inananlar var.

A Haber İspanyol taraftara Arda Güler'i sordu (Ekran görüntüsü / A HABER)

"ÇOK BEĞENİYORUZ"

Real Madrid hayranıyım. Önemli bir kulüp ve umarım bu sezon başarılı oluruz. Önemli futbolcularımız var ve tabii ki hepsini aynı anda oynatmak teknik direktör için imkansız. Ama Arda Güler büyük bir yetenek. Umarım Ancelotti ona daha fazla oynama şansı tanır. Arda'nın oyununu çok beğeniyoruz.

Kariyerinin henüz başında çok genç yaşta dünyanın efsane takımına transfer olması Arda Güler için elbette büyük bir şans.

Ancak teknik direktörünün kararları doğrultusunda eğer kendini geliştirme şansı yakalayamazsa bir yol ayrımına gideceği de yadsınamaz bir gerçek.

Dünya futbol otoriteleri de Güler'in kariyerini yakın markaja almış durumda ve merakla takip ediyor.