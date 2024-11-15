İşte sanal bahis tuzağının kaynağı! Mesajla bataklığa çekiyorlar

Sanal bahis kimi zaman telefona gelen "bonus para kazandınız" mesajları, kimi zaman da sosyal medya reklamlarıyla çıkıyor pek çok kişinin karşısına. O linklere tıklandığı zaman içinden çıkılmaz bir kuyuya giriliyor. Ucu bucağı belli olmayan bir bataklık.

İŞTE SANAL BAHİS TUZAĞININ KAYNAĞI! ÜNLÜ İSİMLER SADECE MAŞA

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve aralarında fenomenlerin de olduğu 16 kişi aslında birer maşa. Yani reklam yüzü. Bu bataklığı genişletmek, daha fazla kişinin ocağına incir ağacı dikmek için parayla seçilmiş isimler.

Sanal bahis tezgahı 3 ülkeden yönetiliyor (Ekran görüntüsü / A Haber)

SEKTÖR NEREDE DÖNÜYOR?

Uyuşturucu, silah ticareti ya da fuhuş gibi yasa dışı sektörlerden elde edilen kara paranın aklandığı sanal bahis sitelerinin kurucuları yani baronları yurt dışında. Reklamlarını yapanlar da.

SOSYAL MEDYA TUZAK NOKTASI

Malta ve Karadağ da bu sektörün merkezleri. Sadece baronlar yok bu ülkelerde. Hem kumarhaneler işletiliyor, hem de bahis siteleri yönetiliyor. Sosyal medya ise tam bir tuzak noktası...

Telefona genel mesaj ile tuzak kuruluyor! (Ekran görüntüsü / A Haber)

SAHTE VİDEOLAR…

İşte o gayya kuyusu link yurt dışından atılıyor. Milyonlarca lira kazandığını iddia eden fenomenler, eski futbolcular, ünlüler çektikleri videolarla paraya para demediklerini iddia ediyorlar.

PARAYI AKLIYORLAR

Genelde kripto ya da elektronik bankacılık kullanıyor bu siteler. Parayı da resmi bankalar üzerinden de aktarıyorlar. Gerisi milyarlarca doların döndüğü sektörde içerideki kara paranın aklanarak piyasaya girmesine kalıyor.