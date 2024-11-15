İşte sanal bahis tuzağının kaynağı! Mesajla bataklığa çekiyorlar
Telefonlara en çok gelen reklam mesaj çeşitlerinden biri de sanal bahisle ilgili olanlar. İnsanları bir tuzağa çeken o mesajlarda, büyük vaatler üzerinden korkunç bir tuzak kuruluyor. O tuzağa düşenlerse sanki uyuşturucuya bulaşmış gibi sanal bahis sarmalından çıkamıyor.
Sanal bahis kimi zaman telefona gelen "bonus para kazandınız" mesajları, kimi zaman da sosyal medya reklamlarıyla çıkıyor pek çok kişinin karşısına. O linklere tıklandığı zaman içinden çıkılmaz bir kuyuya giriliyor. Ucu bucağı belli olmayan bir bataklık.
ÜNLÜ İSİMLER SADECE MAŞA
Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve aralarında fenomenlerin de olduğu 16 kişi aslında birer maşa. Yani reklam yüzü. Bu bataklığı genişletmek, daha fazla kişinin ocağına incir ağacı dikmek için parayla seçilmiş isimler.
SEKTÖR NEREDE DÖNÜYOR?
Uyuşturucu, silah ticareti ya da fuhuş gibi yasa dışı sektörlerden elde edilen kara paranın aklandığı sanal bahis sitelerinin kurucuları yani baronları yurt dışında. Reklamlarını yapanlar da.
SOSYAL MEDYA TUZAK NOKTASI
Malta ve Karadağ da bu sektörün merkezleri. Sadece baronlar yok bu ülkelerde. Hem kumarhaneler işletiliyor, hem de bahis siteleri yönetiliyor. Sosyal medya ise tam bir tuzak noktası...
SAHTE VİDEOLAR…
İşte o gayya kuyusu link yurt dışından atılıyor. Milyonlarca lira kazandığını iddia eden fenomenler, eski futbolcular, ünlüler çektikleri videolarla paraya para demediklerini iddia ediyorlar.
PARAYI AKLIYORLAR
Genelde kripto ya da elektronik bankacılık kullanıyor bu siteler. Parayı da resmi bankalar üzerinden de aktarıyorlar. Gerisi milyarlarca doların döndüğü sektörde içerideki kara paranın aklanarak piyasaya girmesine kalıyor.