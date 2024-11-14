KKTC’nin bağımsızlığının 41. yıl dönümü! Ersin Tatar A Haber’e konuştu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 41. yılında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Tatar, "Bir halkın hayatında en kıymetli en erdemli en onurlu ulaşabileceği mertebe devlet sahibi olmaktır, cumhuriyet sahibi olmaktır. Kıbrıs Türk halkının devleti vardır, cumhuriyeti vardır." dedi.

Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hiç kimsenin esareti altında olmayacağını söyledi. Tatar, "Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığını, özgürlüğünü, hürriyetinin ifadesidir. Onurlu bir yaşamın yegane güvencesidir ve hep söylediğimiz üzere bir halkın hayatında en kıymetli en erdemli en onurlu ulaşabileceği mertebe devlet sahibi olmaktır, cumhuriyet sahibi olmaktır. Kıbrıs Türk halkının devleti vardır, cumhuriyeti vardır. Ve bu coğrafyada barış, güven ve huzur içerisinde yaşarken karşı taraftan veya diğer taraftan gelecek herhangi bir tehdide boyun eğmeyeceğini hiçbir kimsenin boyunduruğu altında, hiçbir kimsenin esaretinde yaşamayacağını ifade edebilmektedir." ifadelerini kullandı.

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TDT ZİRVESİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ersin Tatar, geçtiğimiz günlerde Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı devlet başkanlarının 11. zirvesine katılmıştı. Tatar zirvede bulunmasının ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye verdiği desteğin önemine dikkati çekti.

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BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Tatar, "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil etmem oradaki yaptığım konuşma bilahare oradaki bütün düzenlemelere, davetlere, çeşitli farklı etkinliklere katılabilmem elbette önemliydi. Onun için bir kez daha bizi her zaman desteklememek isteyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o da orada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmada KKTC'yi Cumhurbaşkanının burada olmasından dolayı memnuniyetini ifade etmiştir." diye konuştu.