Altın fiyatlarında son durum! İslam Memiş A Haber’de rakam verdi

Altın neden düşüşe geçti? Düşüş devam eder mi, yatırımcı ne yapmalı? Geri çekilme bir alım fırsatı olarak görülebilir mi? Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"İki haftadır altın fiyatları baskı altında kaldı. Başlıca sebeplerine baktığımız zaman Trump'ın tekrar seçilmesiyle birlikte kripto para piyasasında hızlı toparlanma oldu, dolar endeksinde hızlı toparlanma oldu. Dolar karşısındaki bütün varlıklarda da sert düşüşler oldu.

"YÜKSELİŞ BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR"

Yaklaşık iki haftadır kamuoyunu uyarıyoruz düşüşler noktasında. 3.190 lira seviyesi vardı 2.790 dolar seviyesi vardı. 250 dolar ons altın tarafında 230 lira gram altın tarafında düşüşler gördük. Dün gece saatlerinde 2.597 dolar seviyesine kadar yükseldi ons altın. Şu anda 2.586 dolar seviyesinde. Bir miktar toparlanma bekliyoruz bu haftanın özelinde. 2.628 dolar direnci var yukarıda bu seviye yukarı yönlü kırılacak mı bu haftanın özelinde burayı takip etmeye devam ediyoruz. Bir iki hafta daha dinlenmek isteyebilir altın fiyatları ama tekrar yükseliş yönünde beklentimiz devam ediyor.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi (Ekran görüntüsü / A HABER)

3 bin lira seviyesinin altına kadar sarkan bir gram altın vardı. 2.937 lira seviyesine kadar gerilemişti. Şu anda 3.022 lira gram altın. 3.050 lira direncini takip etmeyi sürdüreceğiz.

"SATIŞ OLARAK DEĞERLENDİREBİLİRLER"

Peşinat için veya ev almak için araba almak için kenarda altın tutan yatırımcısının bu hafta fırsat yakaladığını düşünüyorum. Altın fiyatlarındaki bu hafta yükselişi satış olarak değerlendirebilirler.

Tekrar aralık ayı itibariyle ben gram atlın tarafında yükseliş yönlü beklentim devam ediyor."