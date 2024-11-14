Sezai Karakoç’un vefatının 3. yılı! Kabri başında anıldı

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un aramızdan ayrılışının 3. yılı. Onun geride bıraktığı eserler insanlar birlikte varlığını sürdürüyor.

Sezai Karakoç bugün kabri başında anıldı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz A Haber muhabiri Kübra Kılıç ile önemli bilgiler paylaştı.

Diriliş neslinin mimarı Sezeai Karakoç... DİRİLİŞ NESLİNİN MİMARI SEZEAİ KARAKOÇ... FİKRİM KİMLİĞİ YENİDEN KEŞFETME

Dr. Coşkun Yılmaz: Sezai Karakoç son yüzyılda bu toprakların yetiştirmiş olduğu bu milletin yetiştirmiş olduğu en büyük mütefekkirlerden şairlerden ediplerden birisi. Biz onun genelde edip tarafını şairliğini konuşuyoruz ama düşünür tarafını da göz ardı etmemek gerekiyor. Biz zor bir yüzyılı yaşadık. Daha doğrusu zor yüzyıllardan geldik ve çok zor bir yüzyılı yaşadık. Bu zor yüzyılın anlamı şu: kendi kimliğini arayan kendi kişiliğini arayan işgale uğrayan milli mücadele ile o işgalden kurtulan bağımsızlığını elde eden istiklalini elde eden ve bununla beraber fikri kimliğini tarihi kimliğini kültürel kimliğini medeni kimliğini yeniden keşfetme durumunda olan bir dönemin insanı.

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MİLLETİN VARLIĞINI İNŞA EDEN TARİHİ ZEMİN

Sezai Karakoç esas itibariyle 1933'te dünyaya geliyor biliyorsunuz ve onun yaşadığı yıllar esas itibariyle Türkiye'nin siyasi anlamda da fikri anlamda da düşünce anlamda da edebiyat anlamda da çok zor bir dönemin yaşandığı yıllar olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu zor yıllarda Sezai Karakoç sakin bir şekilde bir düşünür olarak her şeyden önce bu milletin varlığını inşa edebilecek tarihi zemini tespit eden düşünce zemininin belirleyen medeni tasavvurunun ortaya koyan ve gelecek yüzyıllara hangi zemin üzerinde hangi ilkelerle hangi esaslarla ilerleyeceğini ifade eden bir kimlik olması kişilik olması açısından da çok önemli bir fonksiyon ifa ediyor.

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DİRİLİŞ NESLİNİN MİMARI

Esas itibariyle Sezai Karakoç pek çok ithal fikrin ortaya koyduğu ve çözüm olarak ithal düşüncenin ortaya konduğu bir dönemde esas itibariyle yerli milli dini tarihi ve inanç değerlerimizden neşet eden sistemi ortaya koymanın mücadelesini veriyor. Doğrusu bunda çok da başarılı oluyor yani bir nesil yetiştiren isim olarak da biz Sezai Karakoç'u tanımlayabiliriz ve bu nesilde hepimizin bildiği gibi bir diriliş nesli. Esas itibariyle de Sezai Karakoç bir diriliş muştucusu isim olarak da ortaya koymak gerekiyor. Pek çok maddi fiziki sıkıntılara rağmen umudunu kaybetmeyen ve zamanını okuyan ve bir gelecek inşası yapan bir insan.