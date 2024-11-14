A Haber Narin cinayetinde yeni belgelere ulaştı! Gözler Gece Ajansı programına çevrildi

Türkiye Narin cinayetini ve davayı konuşmaya devam ediyor. A Haber ekipleri de katili ve sebebini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın Diyarbakır'da konuğu olan Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek değerlendirdi.

A HABER NARİN CİNAYETİNDE YENİ BELGELERE ULAŞTI! SONUNA KADAR TAKİP EDİYORUZ

Abdurrahman Şimşek: Cinayetin bilinmeyen yönlerine ilişkin gerçekten şok olacağımız başka bilgilerin duyumunu aldık. Onların detayını öğrenmek için Diyarbakır'a geldim. Gerçekten bu dosyayı A Haber olarak sizlerde hepimiz bütün A Haber kadrosu olarak sonuna kadar takip ediyoruz. Amacımız bu cinayetin tüm ayrıntıları ile en ince ayrıntısına kadar ortaya çıkarmak.

HANGİ BELGELERE ORTAYA ÇIKACAK

Narin'in niçin öldürüldüğü ve katilin kim olduğu biliyorsunuz iddianamede net olarak belirlenemedi. Biz seyircilerimizin desteğiyle dosyayı daraltmaya çalışıyoruz. Soruşturmada çok önemli bazı belgeler var. Henüz basına yansımayan çok önemli belgeler var. O belgeleri alacağız ve A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı programında onun detaylarını konuşacağız.

Ekran görüntüsü / A Haber

İSİMLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

İşte daha önceden söylediğimiz bazı isimler üzerinde de çalışıyoruz. Bir iki nokta var haber kaynağımla ilgili görüştük. Köyde bazı noktaları gezmemi istedi. Eğertutmaz Deresi hem de o villaların önünde bazı noktalarda keşif yapacağız. O belgelerle birlikte daha net olay yerinde görebilmek için uğraşıyoruz.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE TAKILIYORLAR

Hem Nevzat Bahtiyar hem de Salim Güran villaların önünde kameraya takılıyor. Amca Salim Güran akşam saatlerinde orada görünüyor. Nevzat Bahtiyar'da hem giderken hem gelirken kameralara takılıyor. Haber kaynağım bazı ipuçları verdi.

Dün akşam ilk kez A Haber'de HTS kayıtlarını dakika dakika yayınladık. Bilirkişi raporlarını yayınladık. Arif Güran'ın evinde eşi var, Enes Güran var. Muhammet Güran var, Eren Güran var Narin'in kardeşleri burada. Salim Güran'ın ise evde çocukları var. AVM'den gelmişler. Melek Güran var. Yani o kadar böyle 15 dakikalık bir arada hani yasak dediğimiz bir münasebeti nasıl yapacaklar? O arada aklıma tam oturmuyor.

Ekran görüntüsü / A Haber

ENES GÜRAN VE CEZAEVİ KONUŞMALARI

Enes Güran'ın sağ elinde iç kısımda bir ısırık var. Yakalandığında yani Ağustos'un 26'sında Jandarma tarafından gözaltına alındı olaydan 5-6 gün sonra Adli Tıp'a İstanbul'a götürüldü. Sırtında tırnak izlerinin olması kolunda tırnak izlerinin olması ve cezaevinden abisine dış fırçası ve Narin'in DNA'sının oradan geçtiğini söylemesi aslında burada istemeden ipucu veriyor. Bu şekilde kendince bir savunma mekanizmasını oluşturuyor. Tabii jandarma da cezaevinden yapılan bu görüşmenin dosyayla ilişkili olduğunu değerlendirip çok önemli bir şekilde ekliyor.

İddianamede 1 numaralı sanık Enes Güran. Ben Enes Güran'ın bu cinayeti işlediğini değerlendiriyorum hangi sebep olarak da sebebi kafamda tam olarak oturmuyor. İşte bir köpek detayı var. Devran Güran kuzeni hızla tam o sırada cinayetin işlendiği sırada hızla Çarıklı tarafına çıkıyorlar. Oradaki kamera dakikaları tam oturmuş değil. Devran Güran'ın da cinayet anında dakika dakika Baz kayıtları da dosyada yok. Bunları araştırıyoruz bütün A Haber izleyicileri için işte gelip burada yerinde kaynağında araştırıyoruz.