A Haber Sakarya gaz sahasında! Günlük 6,6 milyon metreküplük üretim

Sakarya gaz sahasında günlük 6,6 milyon metreküplük üretim yapılıyor. Tesis günlük 10 milyon metreküp gaz işleme kapasitesine sahip. A Haber'e konuşan TP Üretim ve İşletme Direktörü Ahmet Öztürk, "Karadeniz'deki doğalgaz üretimi 6 milyon metreküpü aştı." ifadelerini kullandı.

A Haber Sakarya gaz sahasında! A HABER SAKARYA GAZ SAHASINDA! HERKES TER DÖKÜYOR

"Sakarya gaz sahası ülkemizin gurur duyduğu projelerin başında geliyor. Çünkü enerji bağımsızlığı açısından oldukça önemli" diyen Ahmet Öztürk mikrofonlarımıza şöyle konuştu:

Burası ülkemizin göz bebeği doğalgaz üretim üssümüz. Tabii derin denizden ilk defa üretim yaptığımız sahanın karayla buluştuğu ve işlenerek ulusal sisteme teslim edildiği tesis. Tesisimizde şu anda yaklaşık 150 kişi bu gazın işlenmesi ve ulusal sisteme teslim edilmesi için ter döküyor. Burada bu gazın hiçbir kayıp olmadan minimum kayıpla ulusal sisteme teslim edilmesi ve tesisin içindeki bütün güvenlik önlemlerinin son derece titizlikle alınması konusunda çok hassasız.

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TESİSİMİZİN ÜZERİNE TİTRİYORUZ

Bizim göz bebeğimiz bir tesis. Türkiye'deki en büyük doğalgaz üretim tesisi. Aynı zamanda Karadeniz'de de derin denizden üretim yapan tek saha Sakarya Sahası. Dolayısıyla bizim için çok önemli üstüne titrediğimiz bir tesis.

GAZ SAHAYA NASIL ÇIKIYOR NASIL TESLİM EDİLİYOR?

Tabii 170 KM açıkta bizim operasyonlarımız oluyor. Bütün denizaltı üretim sistemlerimiz buradan 170 km ileride denizaltı üretim sisteminden buraya iletim hatlarıyla geliyor. Buraya geldikten sonra köprümüzün olduğu yerden kara tesisine giriş yapıyor gazımız. Giriş yaptıktan sonra aslında ilk ilk etapta sıvı kitle tutucumuzdan geçiyor. Burada gazla beraber gelen sıvının önemli bir miktarını alıyoruz. Buradan geçtikten sonra bizim kurutma ünitemiz dediğimiz TEG ünitemiz tam karşımızda duruyor aslında bacalı olan kısım.

Burada kurutma ünitesinde bu gazın içerisinde kalan bir sıvı nem varsa bu da alınıyor ve ulusal sisteme BOTAŞ'ın ulusal sistemine iletim sistemine hazır hale getiriliyor. Gaz prosesimiz temelde bu şekilde ve şu hemen önümüzde gördüğümüz yere saplanan boru hattından da aslında gazımız tesisten çıkıp yaklaşık 500 metre ileride bulunan BOTAŞ ölçüm istasyonuna teslim ediliyor.

Ekran görüntüsü / A Haber

Bunun yanı sıra bir de sıvı prosesimiz var. Şöyle ki biz donmayı engellemek için kuyularımıza ve iletim hatlarına sürekli surette antifriz gönderiyoruz ve bunu devir daim şeklinde geri alarak tesiste bu gördüğünüz üç tane tankta toplayarak ve tankların önünde bulunan büyük rejenerasyon ünitesinde saflaştırarak kuyularımıza geri gönderiyoruz. Aslında bu tesisin ikinci önemli prosesi de bu.

Aynı zamanda buhar kazanımız var. Buradan ürettiğimiz buharla aslında bu MEG antifriz arıtma ünitesini çalıştırıyoruz. Yine tesisimizin uzak köşede gördüğümüz üç bacalı yapısı bizim jeneratörlerimiz yani kendi ürettiğimiz gazdan biz bu tesisin ihtiyacı olan elektriği de üretiyoruz. Elektrik de burada üretiliyor.