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Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması! Perde arkasını uzmanlar A Haber’de yorumladı

Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması! Perde arkasını uzmanlar A Haber’de yorumladı

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.11.2024 10:58
İstanbul cumhuriyet başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 16 şüpheliden 12'si şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Türkiye’nin konuştuğu gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ ve akademisyen Prof. Dr. Ali Murat Kırık değerlendirdi.
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