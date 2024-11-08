Arama çalışmalarında A Haber’e konuşan anne Yüksel Güran röportajı inkar etti

Narin Güran cinayeti davasında dün tutuklu 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada sanıkların neredeyse tümü ilk ifadelerinden farklı beyanlar verdi.

A HABER'E RÖPORTAJ VERDİ

Tutuklu sanık anne Yüksel Güran, Narin daha kayıpken A Haber'e verdiği röportajında "Kim kızımı öldürdüyse getirin, en azından mezarı olsun" demişti. Anne televizyon açıklamaları nedeniyle çok kez samimi olmamakla suçlandı ve mahkemede bu ayrıntıyı kaçırmadı.

Anne A Habere verdiği röportaja inkar etti ANNE A HABER'E VERDİĞİ RÖPORTAJA İNKAR ETTİ MAHKEMEDE İNKAR ETTİ

Mahkeme Başkanı, sanık anne Güran'a "Siz televizyonda 'Kim öldürmüşse gelsin, bir yere koysun cesedini bıraksın' demişsiniz. 28 Ağustos'ta saat 19.00'da Enes ile Yüksel'in dizine vurarak geldiği, 'Kim kızımı öldürdüyse getirin, en azından mezarı olsun' dediğiniz söylendi" sorusunu yöneltti. Anne, bu açıklamasını reddetti.

Anne Yüksel Güran A Haber'e verdiği röportajı inkar etti (Ekran görüntüsü / A Haber)

MİKROFONLARIMIZA NELER SÖYLEMİŞTİ

Narin'in arama çalışmaları sürerken A Haber'e konuşan anne Yüksel Güran, "Çarşamba günü saat 1'e kadar yemek yedik. Kalktık bulaşıkları yıkadım Narin televizyonun tozunu aldı. Sonra bana Kur'an kursuna geç kaldığını söyledi. Ben de 'hava sıcak gitme' dedim. Dersin bittiğini ona söyledim. Narin bana '4'e kadar ders var sonra amcama gideceğim' dedi. Gelip akşamüstü gitmesini söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

Mikrofonlarımıza o dönem konuşan anne Güran, "Ben akşamları izin veriyorum çıkmasına hep içeride durulmuyor. Amcasının kızının yanına gitti. Kızım gitti ve bir daha gelmedi. Kimse yok ayağında tutayım kimse yok kapısın çalayım düşünüyorum ve bulamıyorum. Kızımı bir köşeye bir hastaneye bırakın ben bunu istiyorum. Davacı olmayacağım ve peşine düşmeyeceğim." demişti.

ʺBen böyle bir şey söylemedim. Herkes ylaan söylüyorʺ

HERKES YALAN SÖYLÜYOR

İşte A Haber mikrofonlarına bunları söyleyen anne dün mahkemede bunları inkar etti. Tüm görüntüler ortadayken kayıtlar hala dururken tüm Türkiye onun röportajlarını izleyip üzülürken dün mahkemede "Böyle bir şey söylemedim. Herkes yalan söylüyor" dedi.

Zanlılar mahkemede kendisine yöneltilen sorularda sıkıştıkları zaman ya bilmediklerini ya da hatırlamadıklarını söylüyorlar. Zanlılar herkesin yalan söylediğini ve sosyal medyadan kendilerine saldırı olduğunu iddia ediyorlar. Baz istasyonlarını ve HTS kayıtlarını bile yalanlıyorlar.

Abinin söylemleri de değişti! (Ekran görüntüsü / A Haber)

ABİ DE FARKLI İFADELER KULLANDI

Yine abi Baran Güran A Haber'e verdiği röportajda "Amca da olsa kardeşim de olsa kim olursa olsun cezasını çeksin." demişti. Bugün mahkemede tanık olarak dinlenen Baran Güran Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Yani katilin kim olduğunun peşinde değiller direkt olarak bir isim suçlanıyor. Daha önce katilin ortaya çıkmasını isteyen Baran Güran mahkemede Nevzat Güran'ı işaret etti.