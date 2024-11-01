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Türkiye’nin yardımları Lübnan’da! Gemi Beyrut Limanı’na ulaştı

Türkiye’nin yardımları Lübnan’da! Gemi Beyrut Limanı’na ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Mehmet Karataş
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Giriş: 01.11.2024 16:11
Türkiye'nin yardımları Lübnan'a ulaştı. Bin ton insani yardım taşıyan gemi Beyrut Limanı’na yanaştı. A Haber ekibinden Mehmet Karataş detayları anlatırken AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal önemli açıklamalarda bulundu.
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