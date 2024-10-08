İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade: Erdoğan’ın Tahran’a gelmesini bekliyoruz

Orta Doğu'da tansiyon gün geçtikçe yükseliyor. Tüm gözler İsrail'in İran'a misillemesine çevrilirken İran tarafından önemli açıklamalar geldi.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ile görüştü. Müderrisoğlu, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"Zamanlama olarak da ilginç bir ana denk geldi bugünkü görüşme. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade aynı zamanda Tahran'da yakın zamana kadar İran'da Türkiye Masası'nda sorumlu bir diplomat olarak da görev yapıyordu son 1 yıldır Türkiye'de. Bugün Meclis'te özel ve kapalı bir oturum var. Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler'in İsrail'in yayılmacılığı ve Yemen, Suriye, Gazze ve Lübnan'ı içeren ve artık İran'ı da hedef alan bu saldırganlığın beraberinde getireceği olasılı riskler, Türkiye'nin milli güvenlik algısı ve alınacak tedbirlerle ilgili kapsamlı bir bilgilendirme olmasını bekliyoruz. Tam da bu noktada İran Büyükelçisi ile bir sohbet gerçekleştirdik. Oldukça kapsamlıydı. Ancak bazı noktalarını kamuoyuyla sıcağı sıcağına paylaşmakta fayda var.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu (Ekran görüntüsü / A HABER)

Bunlardan birincisi İran 31 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninin hemen ardından misafir ettiği Haniye'nin Tahran'da İsrail tarafından şehit edildiği bir olayla yüzleşti ve buna çok sert mukavele etmesi beklenirken İran uzunca bir süre durdu. Neden durduğu tartışıldı. İran Cumhurbaşkanı 'Biz Batı'lı ülkelerin ve dolaylı olarak ABD'nin Gazze'de kalıcı ateşkes ilan edilecek bu nedenle bekleyin telkinlerine kulak verdik' açıklamasını yaptı.

"ARTIK TEK TARAFLI AKLISELİM DÖNEMİ BİTTİ"

İran Büyükelçisinin 2 Ekim'de İran'ın İsrail'in askeri tesislerini hedef alan balistik füze saldırısı sonrasında artık tek taraflı aklıselim dönemi bitmiştir şeklinde bir cümlesi oldu. Bunun altını çizmekte fayda var. Önümüzdeki dönem bakımından çok ciddiyetle ele alınması gereken bir mesaj. Kuşkusuz bu İran Dışişleri Bakanlığı ile istişare edilerek verilen bir mesaj.

"ŞİDDETLE KARŞILIK VERECEĞİZ"

İkinci husus eğer İsrail İran'a bir misilleme yaparsa daha şiddetle karşılık vereceğiz diye bunu bir süredir İranlı yetkililer ifade ediyor. Tekrar altının çizilmesi yine başka bir aşamanın planlanabildiğini veya belli hazırlıkların yapıldığını da işaret ediyor.

Üçüncü husus da Lübnan'da ve Gazze'de kalıcı ateşkes istiyoruz aslında savaşın tarafı değiliz şeklinde.

Bu noktada ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İsrail üzerinde etkin diplomasiyle baskı kurması gerektiğini İslam ülkelerinin de birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten cümleleri ve çağrıları oldu.

ANKARA'YA ZİYARET

Bu arada bir ziyaret bekleniyor Ankara'ya. Aslında bu Kafkaslar'ın ve bölgenin güvenliğini ilgilendiren 3+3 formatı diye bilinen Türkiye, İran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Rusya'nın içinde bulunduğu 6'lı blok toplantısı. Bunun 3. toplantısının Türkiye'de Ankara'da olması bekleniyor. Bu kapsamda İran Dışişleri Bakanı'nın da bir Ankara ziyareti planlanıyor.

"ERDOĞAN'IN TAHRAN'A GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Öbür yandan İran'ın bir helikopter kazasında öldüğü açıklanan Cumhurbaşkanı Reisi'nin ocak ayında bir Türkiye ziyareti gerçekleşmişti. İran tarafı şimdi Başkan Erdoğan'ın Tahran'a iade-i ziyaretini beklediğini ifade etti.

"TÜRKİYE BATI'YA AÇILAN KAPI"

Bu arada hem istişare süreci hem İran'ın vereceği tepki hem de karşılıklı iletişim stratejisi bakımından Türkiye'nin çok önemli bir komşu olduğunu İran için Türkiye'nin Batı'ya açılan kapı, Türkiye açısından da İran'ın Doğu'a açılan bir kapı olduğunu belirterek Türkiye'yi özel ve özellikli bir konuma oturtmayı özellikle tercih etti.

Bugün gelinen noktada eğer İsrail İran'a karşı bir misillemede bulunursa bunun bugünkü çatışmaları bir bölgesel savaşa doğru farklı bir aşamaya tırmandıracağını öngörmek artık bir kehanet olmayacak o nedenle ABD'nin şimdilik İsrail üzerindeki gücünü kullanarak bir karşı saldırıyı geciktirdiği ama İsrail'in ne yapacağının belli olmadığı bir vahşi hayvan gibi kontrol dışı hareket eden bir yaratığa doğru dönüştüğünü de ifade ve ima eden cümleler de vardı.

ANKARA KULİSLERİNDE TAHRAN ZİYARETİ KONUŞULUYOR MU?

Bu diplomatik düzeyde devam eden bir trafik. Sayın Cumhurbaşkanının Arnavutluk, Sırbistan ziyarete sonra müteakiben Türk Devletleri Teşkilatı toplantısı aynı şekilde Avrupa Siyasi Topluluğu için Macaristan ziyareti beklentisi, BRICS zirvesi Kazan'da gerçekleşecek ve nihayet kasım ayının son haftasına denk gelecek Brezilya'da G20 Zirvesi, olağanüstü bir dış trafiği var. Ama bir şekilde yıl bitmeden İran tarafından iade-i ziyaret beklentisi hele bugünkü konjonktürde bölgenin iki önemli aktörü bakımından ve verilecek mesaj bakımından son derece önemseniyor. Bu görüşmeler arka kapı diplomasisiyle organize edildikten sonra ete kemiğe büründükçe açıklanır."