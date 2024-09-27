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A Haber Orta Doğu’nun nabzını tutuyor! Hizbullah saldırısı kamerada

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 09:50 Güncelleme: 27.09.2024 09:52
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A Haber Orta Doğu’nun nabzını tutuyor! Hizbullah saldırısı kamerada

İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında çatışmalar şiddetini giderek artırıyor. Hizbullah, İsrail’in katliam uçaklarına roketlerle karşılık veriyor. Tel Aviv’de siren sesleri yankılandı. Hayfa’da ise Hizbullah’ın saldırı A Haber kameralarına yansıdı. Bölgeden detayları muhabirlerimiz aktardı.

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