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Türk yardım uçağı Beyrut Havalimanı’nda! A Haber görüntüledi

Türk yardım uçağı Beyrut Havalimanı’nda! A Haber görüntüledi

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 10:42
İsrail’in hava saldırıları ile sarsılan Lübnan insanı yardım çağrısı yaptı. Somut olarak ilk el uzatan ülke Türkiye oldu ve yardım uçağı Beyrut Havalimanı’na iniş yaptı. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt aktardı.
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