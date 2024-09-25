Türk yardım uçağı Beyrut Havalimanı’nda! A Haber görüntüledi

İsrail’in hava saldırıları ile sarsılan Lübnan insanı yardım çağrısı yaptı. Somut olarak ilk el uzatan ülke Türkiye oldu ve yardım uçağı Beyrut Havalimanı’na iniş yaptı. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN