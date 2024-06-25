İsrail Lübnan sınırında dumanlar yükseliyor! A Haber savaş bölgesinde

MASADA VE SAHADA FARKLI MANZARALAR

Şu anda bize sahada yapılan diplomatik açıklamaların tam tersini görüyoruz. Füzeler ateşleniyor, drone atılıyor savaş uçakları bölgede uçuş yapıyor. Uçaklar hedef bölgeleri vurduktan sonra geri dönüyor. İsrail'den sabah saatlerinde Lübnan sorunun diplomatik olarak çözmek istediğini açıkladı ancak sahada bombalar atılıyor. Diplomasi mesajlarına rağmen sahada İsrail'in hazırlığı var.