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İsrail Lübnan sınırında dumanlar yükseliyor! A Haber savaş bölgesinde

ahaber.com.tr Tülay Ayçiçek
Giriş: 25.06.2024 15:56 Güncelleme: 25.06.2024 15:58
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İsrail Lübnan sınırında dumanlar yükseliyor! A Haber savaş bölgesinde

Gazze'de katliam devam ederken gözler bir yandan da Lübnan-İsrail sınırında. İsrail'in savaşı Lübnan cephesine kaydırması beklenirken Washington'dan gelen açıklamalarla birlikte İsrail'in tavrı değişti. Öte yandan Hamas lideri Haniyye’nin kız kardeşi İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Gelişmeleri sınır hattında bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Gazze'de katliam yapan İsrail savaş güçlerini kuzeye Lübnan sınırına kaydırıyor. Bir yandan diplomasi açıklaması yapan Katil İsrail bir yandan sivil bölgeleri hedef alıyor. Hizbullah kanadı da füzeleri göndermeyi sürdüüryor. Lübnan sınırından dumanlar yükseliyor. Öte yandan Hamas lideri Haniyye'nin kız kardeşi Gazze'nin kuzeyinde İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE

Dünya diken üzerinden ve savaşın yeni cephelerle genişlemesinden endişe ediyor. Peki İsrail savaşı Lübnan'a taşıyacak mı? İsrail'in amacı savaşı genişletmek mi? Hizbullah'ın yanıtı ne olacak? Gelişmeleri İsrail-Lübnan sınırında bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

5 NOKTADA ALARM SESLERİ! DUMANLAR YÜKSELDİ

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu: Diplomatik açıklamalar yapan İsrail'in sahada tavrı değişmedi. Bölgede bir sakinlik vardı ancak Hizbullah'ın saldırıları gerçekleşti. 5 noktada alarm sesleri yükseldi ve dumanlar gökyüzünü kapladı. Bizler şu anda sınır hattına çok yakın bir bölgedeyiz.

SİSTEMLER İMHA EDEMEDİ

Hizbullah, İsrail tarafında yer alan yerleşim yerleri ve askeri üsler hedef alındı. Ramot-Raftali bölgesinde dumanlar yükseliyor. Bizim olduğumuz bölgenin hemen üzerinde Hizbullah tarafından atılan füzeler ile kamikaze dronelar imha edildi. Hava savunma sistemlerinin imha edemediği füzeler boşaltılan yerleşimlerine isabet etti.

MASADA VE SAHADA FARKLI MANZARALAR

Şu anda bize sahada yapılan diplomatik açıklamaların tam tersini görüyoruz. Füzeler ateşleniyor, drone atılıyor savaş uçakları bölgede uçuş yapıyor. Uçaklar hedef bölgeleri vurduktan sonra geri dönüyor. İsrail'den sabah saatlerinde Lübnan sorunun diplomatik olarak çözmek istediğini açıkladı ancak sahada bombalar atılıyor. Diplomasi mesajlarına rağmen sahada İsrail'in hazırlığı var.

İSRAİL'DeN ASKERİ SEVKİYAT

Bizim bulunduğumuz bölgenin hemen yanında bir yol güzergahı var. Buradan askeri sevkiyatları görebiliyoruz. Bölgede bulunan sivil alanlar boşaltılmış durumda. Lübnan Hizbullah'ı belirli gözlemler yapıyor ve ardından nokta atışlar yapıyor. Uzun zamandır bölgeden dumanlar yükseliyor. Demir Kubbe etkisiz kalıyor. Sahada gerginlik arttıkça masada neler olacağı merek konusu. Biz sınırdan gelişmeleri takip ediyoruz.

Dünyanın gözü orada! A Haber sınır hattındaDünyanın gözü orada! A Haber sınır hattında DÜNYANIN GÖZÜ ORADA! A HABER SINIR HATTINDA
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