Türkiye'yi kahreden yangında 29 can kaybı! Ölüm göz göre göre gelmiş... | Bu görüntüler ilk kez A Haber'de
İstanbul-Beşiktaş’taki Gayrettepe’de 16 katlı binanın bodrum katındaki gece kulübünde çıkan 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Göz göre göre gelen ölümünün Beşiktaş Belediyesi ile bağlantısı ne? Türkiye'yi kahreden 29 can kaybının olduğu yangın faciasındaki gece kulübü sabıkalı çıktı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman çok özel detaylara ulaştı. İşletmenin denetim raporu ilk kez A Haber'de! İşte detaylar..
Sabah Gazetesi Haber Müdür Nazif Karaman, Beşiktaş Gayrettepe'deki yangın faciasına ilişkin çok özel detayları A Haber'de aktardı.
İşte Nazif Karaman'ın açıklamalarında yer alan satır başları:
Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir olay. Yurt dışında olurdu ama, Türkiye'de olması hakikatten şaşkınlık verici bir durum.
İlki 1987'de olmak üzere 6 ayrı ruhsat verilmiş Beşiktaş Belediyesi tarafından yangın raporu alıp almadığı denetlenmemiş.
Bu yangının en büyük sebebi yangın raporunun olup olmamasıdır. Yangın çıkışları kapalı, bu kontrol edilse ve bu rapor olsaydı eğer bunların hepsi denetlenecekti.
İşletme tamamen yıkılıp yeniden yapılmıyor. Burada demirciler ve mobilyacılar çalışıyor. O an 35'e yakın kişi oradaymış. Üst katta bulunan 4-5 kişi içeriden çıkabiliyor. Alt katta ise hiç kimse kurtulamıyor. Yangın sırasında maalesef tek bir kapı çalışıyor.
2 Nisan 12.44'te kaynakçı arkadaş közü üflediği anda elyaf malzemeler ve talaşlar tutuşuyor. Bunun da önü bir daha alınamıyor. 15 dakikada her şey burada birbirine giriyor.
Bu faciada 8 kişi tutuklandı. Tutuklananlar buranın sahibi. Demirci'nin ve mobilyacının çalıştığı şirketin sahibi. Tadilat işini verenler, yapanlar ve sorumlular tutuklandı. Bir de bunun Belediye ayağı olacak. Yangın raporunu denetlemeyen ve buraya ruhsat verirken içerideki aksilikleri görmezden gelerek sorumluluklarını yerine getirmeyenler…
BU BELGELER İLK KEZ A HABER'DE!
İşte burada İBB'nin 2006'da verdiği yangın denetim raporu var. 10 adet 6 kilogramlık yangın söndürme cihazı, yangın ihbar alarm tesisatı, acil aydınlatma, otomatik söndürme sistemi (yağmurlama) bunların olması gerekiyor. Ancak bunların hiçbiri yok.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayramda Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 8-9-10-11-12-13-14-15 Nisan'da hangi yollar bedava olacak? FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- SÜPER KUPA FİNAL MAÇI ATV İZLE | 7 Nisan Pazar Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi canlı, kesintisiz, full HD seyret!
- Zeka Testi: Yalnızca Dahi Zekalar Bu 6 Farklı Harfi 13 Saniyede Fark Edebilir!
- Temizlik suyuna 1 ölçü ekleyin: Sadece kiri değil evinizdeki nazarı da silip süpürüyor
- Sosyal Yardım Alanlara müjde saat 11.30'da geldi: Zamlı ödeme takvimi
- Bayramda Çalışana İkili Maaş: Ek Kazanç Ne Kadar Olacak? 17.002, 20.000, 30.000 TL alana...
- HAVA DURUMU | Bayramda tatil planı yapanlar dikkat! O bölgelere kuvvetli yağış geliyor | 6-10 Nisan 2024
- Dünyanın en hızlı jetleri belli oldu! ✈️ Resmen ışıkla yarışıyorlar
- 1999 2005 2008 sigorta girişi olanlara tam 12'den vurdu! 47 48 49 50 yaş üstüne altın tepside emeklilik
- Dünyanın En Güzel Şehirleri Ortaya Çıktı: Seyahat Rotanızı Yenileyin! 3 Türk Şehri de listede
- İnşirah Suresi: Kadir Gecesi'nde Kalbin Ferahlaması, Rahatlama ve Bolluk! İşte İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı...
- Cuma ve Kadir Gecesi MESAJLARI 2024 | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa resimli Cuma tebrik mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp