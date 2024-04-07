07 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Türkiye'yi kahreden yangında 29 can kaybı! Ölüm göz göre göre gelmiş... | Bu görüntüler ilk kez A Haber'de

Türkiye'yi kahreden yangında 29 can kaybı! Ölüm göz göre göre gelmiş... | Bu görüntüler ilk kez A Haber'de

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.04.2024
ABONE OL
Türkiye’yi kahreden yangında 29 can kaybı! Ölüm göz göre göre gelmiş... | Bu görüntüler ilk kez A Haber’de

İstanbul-Beşiktaş’taki Gayrettepe’de 16 katlı binanın bodrum katındaki gece kulübünde çıkan 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Göz göre göre gelen ölümünün Beşiktaş Belediyesi ile bağlantısı ne? Türkiye'yi kahreden 29 can kaybının olduğu yangın faciasındaki gece kulübü sabıkalı çıktı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman çok özel detaylara ulaştı. İşletmenin denetim raporu ilk kez A Haber'de! İşte detaylar..

Sabah Gazetesi Haber Müdür Nazif Karaman, Beşiktaş Gayrettepe'deki yangın faciasına ilişkin çok özel detayları A Haber'de aktardı.

İşte Nazif Karaman'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir olay. Yurt dışında olurdu ama, Türkiye'de olması hakikatten şaşkınlık verici bir durum.

İlki 1987'de olmak üzere 6 ayrı ruhsat verilmiş Beşiktaş Belediyesi tarafından yangın raporu alıp almadığı denetlenmemiş.

Bu yangının en büyük sebebi yangın raporunun olup olmamasıdır. Yangın çıkışları kapalı, bu kontrol edilse ve bu rapor olsaydı eğer bunların hepsi denetlenecekti.

İşletme tamamen yıkılıp yeniden yapılmıyor. Burada demirciler ve mobilyacılar çalışıyor. O an 35'e yakın kişi oradaymış. Üst katta bulunan 4-5 kişi içeriden çıkabiliyor. Alt katta ise hiç kimse kurtulamıyor. Yangın sırasında maalesef tek bir kapı çalışıyor.

2 Nisan 12.44'te kaynakçı arkadaş közü üflediği anda elyaf malzemeler ve talaşlar tutuşuyor. Bunun da önü bir daha alınamıyor. 15 dakikada her şey burada birbirine giriyor.

Bu faciada 8 kişi tutuklandı. Tutuklananlar buranın sahibi. Demirci'nin ve mobilyacının çalıştığı şirketin sahibi. Tadilat işini verenler, yapanlar ve sorumlular tutuklandı. Bir de bunun Belediye ayağı olacak. Yangın raporunu denetlemeyen ve buraya ruhsat verirken içerideki aksilikleri görmezden gelerek sorumluluklarını yerine getirmeyenler…

BU BELGELER İLK KEZ A HABER'DE!

İşte burada İBB'nin 2006'da verdiği yangın denetim raporu var. 10 adet 6 kilogramlık yangın söndürme cihazı, yangın ihbar alarm tesisatı, acil aydınlatma, otomatik söndürme sistemi (yağmurlama) bunların olması gerekiyor. Ancak bunların hiçbiri yok.

Sorumlular birden fazla kişinin ölümüne neden olma ve yaralanma suçundan yargılanacaklar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA