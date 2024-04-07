Türkiye’yi kahreden yangında 29 can kaybı! Ölüm göz göre göre gelmiş... | Bu görüntüler ilk kez A Haber’de

İlki 1987'de olmak üzere 6 ayrı ruhsat verilmiş Beşiktaş Belediyesi tarafından yangın raporu alıp almadığı denetlenmemiş.

Bu yangının en büyük sebebi yangın raporunun olup olmamasıdır. Yangın çıkışları kapalı, bu kontrol edilse ve bu rapor olsaydı eğer bunların hepsi denetlenecekti.