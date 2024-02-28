Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat'ın ekonomiye maliyeti ne oldu? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Bankaları hortumladılar...
28 Şubat "postmodern darbe"si ile Türkiye'nin içerisine sokulduğu ekonomik kriz, siyasi kaos ve toplumsal sosyo politik bunalım sürecini uzman gazeteciler A Haber'de değerlendirdi. Peki, 28 Şubat'ın ekonomiye maliyeti ne oldu? 28 Şubat'ta bankalar nasıl boşaltıldı, oeprasyonlar nasıl başladı? İşte detaylar...
28 Şubat darbesi ile normal rotasından çıkarılan Türkiye, maddi ve manevi açıdan tam bir gerileme dönemi yaşadı.
Dini ve milli eğitim sekteye uğradı, siyaset büyük yara aldı, ekonomi ise kelimenin tam anlamı ile çöktü.
Siyasi bahanelerle gerçekleştirilen diğer alçak darbelerin aksine sadece Müslümanları ve ülkenin kasasını hedef alan 28 Şubat'ın anatomisini, darbenin 27. yılında uzman gazeteciler A Haber'de değerlendirdi.
Gazeteci Gaffar Yakınca
28 Şubat'taki işin ekonomi konusu çok önemli. Türkiye'deki darbe mekaniği de ekonomi politiği ile çalışır. 28 Şubat gibi olaylara baktığımızda, Türkiye'de sermaye ilişkileri çok önemli.
Sürdürülmesi istenen bir düzen vardı. O düzende iki tane aktör vardı. İlki yurtdışına çok bağımlı olan acente sermayederler, bunun dışındaki ikincisi de vurguncular takımı. Onlarda bankaları hortumlayanlar…
Bu iki ekip askerlerin varlığından çok mutlular. Çünkü askerler kolay yönetebilir aktörler. Gidip kendilerine halka anlatma gibi bir durumu yok bu adamların. Siyasetçiler ise yönetilmesi zor aktörler onlarla pazarlık yapılması lazım.
Gazeteci Zafer Şahin
Burada bir menfaatler birlikteliği de var. Burada herkes mutlu farkındaysanız. Yüksek Yargı, askeri bürokrasi, iş adamları, medya baronları… Hepsi mutlu.
Erdoğan diyor ki ben Avrupa birliğine alternatif bir D-8 oluşumu kuracağım. Libya'ya gidiyor. O dönemin medyası Libya ziyaretini "Bedevilerin çadırına gitti" diye veriyor. Bu kimi rahatsız ediyor. İçerideki montaj sanayiini…
2002'de AK Parti iş başına geldiğinde Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 2 bin 400 dolardı. Asgari ücret 115 dolardı. Şimdi mukayese ettiğin zaman farklı yerlere çekiyorlar.
28 Şubat'ta "Beşli çete" diye anılan İşveren ve işçi örgütleri; TİSK, Türk-İş, DİSK, TOBB ve TESK iktidara karşı eleştiriye başladılar.
Bütün hadise şu aman sistem bozulmasın altta kalanın canı sıksın.
1989 ile 2001 arasında 9 tane hükümet kuruldu bu ülkede. Ortalama hükümet ömrü 1 yıl 2 ay… 25 gün devam eden hükümet var. 46 bakanlı hükümetler var. Sen dünyanın en kritik 10 yılını böyle geçirmişsin.
PKK terörün hortlaması, FETÖ'nün kuvvetlenmesi, faili meçhullerle siyasi ve ekonomik istikrarsızlaştırma operasyonları ile toplumun karamsarlığı itilmesi ve bir darbeyi adeta dört gözle bekliyor hale getirilmesi de tamamen 1990'larda oluyor.
Türkiye'nin işçi kentlerine bakalım; o günde bugün de Refah Partisi devamı AK Parti Erdoğan'a oy verirler.
Emekli Albay Yusuf Alabarda
Geldiğimiz noktada bütün eksiklerine hayat sıkıntılarına rağmen, asgari ücretin gelmiş olduğu nokta 500 küsür dolar.
Türkiye'nin ekonomisi 4 kat, bununla paralel olarak asgari ücreti ise 5 kat büyüttüler.
İstanbul'da senin bir Çorumlu, Antepli, Denizlili olarak ne işin var. Kavga bunun kavgasıdır. Ekranda kendilerine o zamanlar keramet biçenlerde kullanılmıştır.
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