Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat’ın ekonomiye maliyeti ne oldu? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi: Bankaları hortumladılar...

Gazeteci Gaffar Yakınca

28 Şubat'taki işin ekonomi konusu çok önemli. Türkiye'deki darbe mekaniği de ekonomi politiği ile çalışır. 28 Şubat gibi olaylara baktığımızda, Türkiye'de sermaye ilişkileri çok önemli.

Sürdürülmesi istenen bir düzen vardı. O düzende iki tane aktör vardı. İlki yurtdışına çok bağımlı olan acente sermayederler, bunun dışındaki ikincisi de vurguncular takımı. Onlarda bankaları hortumlayanlar…

Bu iki ekip askerlerin varlığından çok mutlular. Çünkü askerler kolay yönetebilir aktörler. Gidip kendilerine halka anlatma gibi bir durumu yok bu adamların. Siyasetçiler ise yönetilmesi zor aktörler onlarla pazarlık yapılması lazım.