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ABD Kongresi'nden Türkiye'ye F-16 satışına onay! Süreç nasıl işleyecek? Uzman isim A Haber'de aktardı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 11.02.2024
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ABD Kongresi’nden Türkiye’ye F-16 satışına onay! Süreç nasıl işleyecek? Uzman isim A Haber’de aktardı

ABD yönetiminin 26 Ocak'ta Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından yasal olarak belirlenen 15 günlük inceleme süreci, satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı. Peki bundan sonra F-16 satışıyla ilgili nasıl bir süreç izlenecek? Askeri Stratejist Profesör Doktor Poyraz Gürson A Haber’de aktardı.

ABD yönetiminin 26 Ocak'ta Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından yasal olarak belirlenen 15 günlük inceleme süreci, satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı.

Peki, bundan sonra F-16 satışında süreç nasıl işleyecek? Konu hakkındaki tüm detayları Askeri Stratejist Profesör Doktor Poyraz Gürson A Haber'de aktardı.

Poyraz Gürson'un açıklamalarında öne çıkan satır başları:

ABD Kongre'sinin onayından geçen ve Türkiye'ye verilecek olan F-16 savaş uçakları 40+79… Uçakların 79 tanesinin de modifiyesi burada yapılacak.

Bizim pilotlarımız F-16 savaş uçaklarıyla uçmaya yatkın ve yetişkin, dolayısıyla çok çok adapte olunacak.

S-400 aldığımızda niye alındı dendi, çünkü o zaman SİPER'i üretmemiştir. Artık S-400'e ihtiyacımız yok. Bütün bu süreci Türkiye dış politikada tamamlandı.

Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimiz Yunan menfaatleriyle ters düşüyor gibi gözükse de Yunanistan'ın da bu kervana katılıp Türkiye ile bir şekilde Ege'de anlaşmaya varacağını düşünüyorum.

S-400'ler rafa da kalksa şu anda olur. O süreçte saldırıya maruz kalsaydık ne olacaktı? Öte yandan sistem şu anda aktif olarak çalışıyor, deneyen görür…

F-16'larda 40+79 bizim hava üstünlüğünü elimizde bulundurduğumuzun bir göstergesi. Artık Afrika'da pivot bir aktörüz 44 ülkede büyükelçiliğimiz var.

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