ABD Kongresi’nden Türkiye’ye F-16 satışına onay! Süreç nasıl işleyecek? Uzman isim A Haber’de aktardı

Peki, bundan sonra F-16 satışında süreç nasıl işleyecek? Konu hakkındaki tüm detayları Askeri Stratejist Profesör Doktor Poyraz Gürson A Haber'de aktardı.

Poyraz Gürson'un açıklamalarında öne çıkan satır başları:

ABD Kongre'sinin onayından geçen ve Türkiye'ye verilecek olan F-16 savaş uçakları 40+79… Uçakların 79 tanesinin de modifiyesi burada yapılacak.

Bizim pilotlarımız F-16 savaş uçaklarıyla uçmaya yatkın ve yetişkin, dolayısıyla çok çok adapte olunacak.