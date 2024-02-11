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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Aziz Yeniay A Haber'de! Seçim çalışmasına saldırı nasıl oldu? "Otomatik silahlarla ateş edildi"

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 11.02.2024 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Aziz Yeniay A Haber’de! Seçim çalışmasına saldırı nasıl oldu? Otomatik silahlarla ateş edildi

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Aziz Yeniay yaşananlara ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Aziz Yeniay yaşananlara ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Aziz Yeniay'ın açıklamalarında yer alan başlıklar:

Seçim kampanyasını başlattık biliyorsunuz, yaklaşık 10 gündür Küçükçekmece'de start verdik, çalışmalara başladık.

Dernek ziyareti ve orada bilgilendirme toplantısının sonuna doğru geldiğimiz, 10-15 dakika içerisinde bitireceğimiz bir toplantıda bir anda otomatik silahlarla ateş edildi. Doğal olarak anlık bir panik söz konusu oldu. Zira nereden ateş edildiğini bilmiyorduk, bizde arkadaşlardan sakin olmalarını dışarıya çıkmamaları gerektiğini söyledik.

O anda kapımızın önünde bir kızımızın maalesef ağır yaralandığını ve sağlık kurumları ile irtibata geçilerek ambulansla acil olarak hastaneye yetiştirilmesi konusunda gereği yapıldı

Amacı her ne olursa olsun, nereden gelirse gelsin bu bir terör girişimidir. Olayı ilk etapta sorumluluk duygusu içerisinde ifade etmeye gayret gösteriyoruz. Burada diyoruz ki; Emniyet, Bakanlık ve ilgili merciler herhangi bir açıklama yapmadan bizim bir yorumda bulunmamız yanlış olur ve yanlışa iter. Bizim ilgili mercilerin ifadesiyle düşüncemizi ifade edebiliriz.

EKREM İMAMOĞLU'NUN YAPTIĞI PAYLAŞIM

Biz henüz daha alandan ayrılmadan bu paylaşım yapıldı. Biz olayın içerisindeyiz mahalledeyiz. 30 metre mesafede otomatik silahlarla taranan bir bölgedeyiz. Nasıl oluyorsa bilmiyorum, sayın bakanın bilgi sahibi olmadığı, İstanbul Emniyet Müdürü olay yerine irtikal ediyor, onunda haberi yoktur. Kolluk kuvvetlerinin de yoktur. Ancak bir zat-ı muhteremin bu noktada hemen haberi oluyor.

Ben de şunu sordum, bu haberi nereden aldınız? Bunu kulağınıza kim fısıldadı? Devletin sahip olmadığı bilgileri size kim veriyor… Ya da bilgi diye kimlerden bunları alıyorsunuz? Ya da kamuoyunda hedef şaşırtmak ile ilgili başka bir görev mi üstlenildi? Bütün bunlar hepsi cevaplamaya muhtaç olunan noktalardır… Devlet sorumluluğu taşıyan, belirli bir makam ve mevkiye gelen insanlar önce bir yutkunmayı bilmeli.

Açıklama, Adalat ve İçişleri Bakanlığının görevidir. Bizler ilgili birimler açıklama yapmadan yorum yapmamaya gayret gösterdik. O duyguyu o anı yaşamamış insanlar olarak bizler o sükuneti gösteriyoruz da onlara ne oluyor merak ediyoruz gerçekten.

"DÜN İLE BUGÜN ARASINDA YÜZDE 20 İYİLEŞME EMARESİ VAR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın özel doktoru da burada. Tabii şöyle bir şansımız oldu, kızımın buraya irtikal ettirilir ettirilmez, burada çok iyi beyin cerrahımız hazırdı ve acil bir müdahaleye alındı. Maalesef başının bir tarafından girip bir tarafından çıkan bir çekirdekle yaralanması söz konusu. Ancak umut veren durum, dün ile bugün arasında yüzde 20 iyileşme emaresi var. 72 saat beklemek gerekiyor. İlk 24 kritik, ikinci 24 kritik… 72 saat sonrası ise yönetilebilir risk noktasına gelebileceği ifade ediliyor. Biz şu anda doktorlarımızın şifaları ellerinden şifa bulmasını temenni ediyoruz.

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