AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Aziz Yeniay A Haber'de! Seçim çalışmasına saldırı nasıl oldu? "Otomatik silahlarla ateş edildi"

EKREM İMAMOĞLU'NUN YAPTIĞI PAYLAŞIM

Biz henüz daha alandan ayrılmadan bu paylaşım yapıldı. Biz olayın içerisindeyiz mahalledeyiz. 30 metre mesafede otomatik silahlarla taranan bir bölgedeyiz. Nasıl oluyorsa bilmiyorum, sayın bakanın bilgi sahibi olmadığı, İstanbul Emniyet Müdürü olay yerine irtikal ediyor, onunda haberi yoktur. Kolluk kuvvetlerinin de yoktur. Ancak bir zat-ı muhteremin bu noktada hemen haberi oluyor.

Ben de şunu sordum, bu haberi nereden aldınız? Bunu kulağınıza kim fısıldadı? Devletin sahip olmadığı bilgileri size kim veriyor… Ya da bilgi diye kimlerden bunları alıyorsunuz? Ya da kamuoyunda hedef şaşırtmak ile ilgili başka bir görev mi üstlenildi? Bütün bunlar hepsi cevaplamaya muhtaç olunan noktalardır… Devlet sorumluluğu taşıyan, belirli bir makam ve mevkiye gelen insanlar önce bir yutkunmayı bilmeli.