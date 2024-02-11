AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Aziz Yeniay A Haber'de! Seçim çalışmasına saldırı nasıl oldu? "Otomatik silahlarla ateş edildi"
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Aziz Yeniay yaşananlara ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıda 17 kişi gözaltına alınmıştı.
Aziz Yeniay yaşananlara ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Aziz Yeniay'ın açıklamalarında yer alan başlıklar:
Seçim kampanyasını başlattık biliyorsunuz, yaklaşık 10 gündür Küçükçekmece'de start verdik, çalışmalara başladık.
Dernek ziyareti ve orada bilgilendirme toplantısının sonuna doğru geldiğimiz, 10-15 dakika içerisinde bitireceğimiz bir toplantıda bir anda otomatik silahlarla ateş edildi. Doğal olarak anlık bir panik söz konusu oldu. Zira nereden ateş edildiğini bilmiyorduk, bizde arkadaşlardan sakin olmalarını dışarıya çıkmamaları gerektiğini söyledik.
O anda kapımızın önünde bir kızımızın maalesef ağır yaralandığını ve sağlık kurumları ile irtibata geçilerek ambulansla acil olarak hastaneye yetiştirilmesi konusunda gereği yapıldı
Amacı her ne olursa olsun, nereden gelirse gelsin bu bir terör girişimidir. Olayı ilk etapta sorumluluk duygusu içerisinde ifade etmeye gayret gösteriyoruz. Burada diyoruz ki; Emniyet, Bakanlık ve ilgili merciler herhangi bir açıklama yapmadan bizim bir yorumda bulunmamız yanlış olur ve yanlışa iter. Bizim ilgili mercilerin ifadesiyle düşüncemizi ifade edebiliriz.
EKREM İMAMOĞLU'NUN YAPTIĞI PAYLAŞIM
Biz henüz daha alandan ayrılmadan bu paylaşım yapıldı. Biz olayın içerisindeyiz mahalledeyiz. 30 metre mesafede otomatik silahlarla taranan bir bölgedeyiz. Nasıl oluyorsa bilmiyorum, sayın bakanın bilgi sahibi olmadığı, İstanbul Emniyet Müdürü olay yerine irtikal ediyor, onunda haberi yoktur. Kolluk kuvvetlerinin de yoktur. Ancak bir zat-ı muhteremin bu noktada hemen haberi oluyor.
Ben de şunu sordum, bu haberi nereden aldınız? Bunu kulağınıza kim fısıldadı? Devletin sahip olmadığı bilgileri size kim veriyor… Ya da bilgi diye kimlerden bunları alıyorsunuz? Ya da kamuoyunda hedef şaşırtmak ile ilgili başka bir görev mi üstlenildi? Bütün bunlar hepsi cevaplamaya muhtaç olunan noktalardır… Devlet sorumluluğu taşıyan, belirli bir makam ve mevkiye gelen insanlar önce bir yutkunmayı bilmeli.
Açıklama, Adalat ve İçişleri Bakanlığının görevidir. Bizler ilgili birimler açıklama yapmadan yorum yapmamaya gayret gösterdik. O duyguyu o anı yaşamamış insanlar olarak bizler o sükuneti gösteriyoruz da onlara ne oluyor merak ediyoruz gerçekten.
"DÜN İLE BUGÜN ARASINDA YÜZDE 20 İYİLEŞME EMARESİ VAR"
Sayın Cumhurbaşkanımızın özel doktoru da burada. Tabii şöyle bir şansımız oldu, kızımın buraya irtikal ettirilir ettirilmez, burada çok iyi beyin cerrahımız hazırdı ve acil bir müdahaleye alındı. Maalesef başının bir tarafından girip bir tarafından çıkan bir çekirdekle yaralanması söz konusu. Ancak umut veren durum, dün ile bugün arasında yüzde 20 iyileşme emaresi var. 72 saat beklemek gerekiyor. İlk 24 kritik, ikinci 24 kritik… 72 saat sonrası ise yönetilebilir risk noktasına gelebileceği ifade ediliyor. Biz şu anda doktorlarımızın şifaları ellerinden şifa bulmasını temenni ediyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nakitini bankaya koyan yaşıyor! Bomba etkisi 2024 Şubat'ta başladı! 100.000 TL'nin 32 günlük getirisi...
- Emeklilere 2'li ödeme fırsatı verildi! 5.000+5.000 TL ek maaş tahsis numarası 2-4-6-8 olanlara yatacak! En geç martta...
- Matematik bulmacasını sadece IQ'su 150 üstü olanlar çözebilir! 7'lerin arasındaki 9'u 5 saniyede bul
- Dracula'nın kanlı gözyaşları o mektubu ortaya çıkardı! 20 bin Osmanlı askerini kazığa geçirten Kazıklı Voyvoda'ya Fatih Sultan Mehmet infazı!
- Şaban ayı İBADETLERİ 🤲 | Çekilecek zikir ve tesbihler! Şaban ayının ilk günü neler yapılır, hangi dualar okunur?
- AUZEF soru ve cevapları PDF 2024 | AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- EYT çıkmayana emeklilikte B planı devrede! Şartlar sıralandı: 2000-2001-2002-2008 sigorta girişliler dikkat! Malulen, borçlanma, kısmi...
- Gençlere 150.000 TL'lik faizsiz kredi imkanı! Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 yıl ödemesiz, 4 yıl vade imkanı...
- SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! 12-13-14-15-16 Şubat'ta ödemler hesapta! 10.000 TL ve üstü maaş alana ek 15.000 lira...
- Şaban ayı hadisli, ayetli mesajlar 2024 | Eşe, dosta, anneye, babaya özgün, dualı, uzun, kısa "hoş geldin" sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden yeni tahmin haritası! İl il uyarı geldi: Kuvvetli yağışlar geri geliyor | 10-14 Şubat 2024
- Yeşilçam’ın gözde filminde pes artık dedirten hata! Kemal Sunal’ın yaptığı 40 yıl sonra ortaya çıktı