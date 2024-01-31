A Haber bir ilke imza attı! İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nden tarihi yayın
İşgalci İsrail ordusu Gazze'deki insanlık dışı soykırımın ardından Suriye ve Lübnan'a da saldırılar düzenledi. Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün yükselirken katiller Lübnan sınırındaki köyleri bombalamaya da devam ediyor. Öte yandan A Haber ekibi Yahudilerin kutsal metinlerde birçok kez atıfta bulunduğu Golan Tepeleri'nden tarihi bir yayın gerçekleştirerek bir ilke imza attı. Bölgedeki son gelişmeler yaşanan bombardımanın altında A Haber muhabiri Mehmet Geçgel tarafından aktarıldı. İşte detaylar...
Bizler şu anda Lübnan sınırındayız, şu anda çok yoğun bir şekilde atış yapıldığı söyleyebiliriz. İki farklı noktadan dumanlar yükseliyor.
Bulunduğumuz sınır hattında geride bıraktığımız gün itibarıyla hareketlilik başlamıştı. Hizbullah'tan da misilleme yapılmıştı. Bugünde yine İsrail güçleri karşı tarafa atış gerçekleştiriyor. Hizbullah'ın bulunduğu noktaları da vurmaya devam ediyor.
Sağ tarafta bulunan bir köy daha var. O köyden de yoğun dumanlar yükseliyor. Tepenin hemen arkasında kaldığı için kamera açısında değil ancak ben buradan net bir şekilde görebiliyorum.
Bir yandan İsrail Gazze'de katliamını sürdürürken, diğer yandan da bir ateşkes görüşmesi var.
Karşı taraftaki tepeyi vurdular. Pek çok noktaya atışlar gerçekleşiyor. Biri tepeye bir tanesi ise hemen sol tarafa düştü. Yukarıda kumların bulunduğu noktada ise yine mevzi ve siperler kazılmış. Karşı taraftaki köyde ise Hizbullah'ın olduğunu dile getirelim. Yukarıdan da insansız hava aracının sesini duyuyorum.
Lübnan sınırını son 2 saattir oldukça hareketli, saldırılar bir an olsun durmuş değil. Karşıdaki köyden de dumanların yükseldiğini ve İsrail güçlerinin saldırdığını söyleyebiliriz.
GOLAN TEPELERİ'NDE TARİHİ YAYIN!
Tarihi bir yayın gerçekleştiriyoruz. İlk kez bir Türk televizyonu bulunduğumuz noktadan; işgalci altındaki Golan Tepeleri'nden bir yayın gerçekleştiriyor.
A Haber ekibi olarak Golan Tepeleri'ndeyiz. İsrail için stratejik öneme sahip bu nokta İsrail tarafından ilhak edildi. İsrail'in güvenlik ve su kaynağı olarak tanımladığı nokta Golan Tepeleri…
İsrail için burayı önemli kılan etkenler arasında güvenlik ve su kaynağı geliyor. Bölge güvenlik açısından göz ardı edilmeyecek kadar jeo stratejik bir öneme sahip.
İsrail Şam'a sadece 60 km uzaklıkta bulunan Golan Tepeleri'ni elinde tutuyor. Bu sayede komşu ülkelere karşı büyük bir stratejik avantaj sağlamış oluyor.
Uluslararası hukuka göre Suriye toprakları olan ancak fiilen İsrail'in işgali altında bulunan bu tepe, bu iki ülke dışında Lübnan ve Ürdün'le de sınırı bulunuyor.
Geri bıraktığımız son 3 saatte İsrail güçleri bulunduğumuz bu noktadan Lübnan topraklarını hedef alıyor. Birçok noktadan patlama sesleri geliyor.
Yahudilere ait kutsal metinlerde birçok kez Golan bölgesine atıfta bulunuyor ve Yahudiler tarafından burası kutsallaştırıyor. Burası İsrail iç siyasetinde de önemli bir yere sahip. Özellikle de bölgeyi kontrol etmek için burayı işgal altında tutmaya devam ediyorlar.
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