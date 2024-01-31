A Haber bir ilke imza attı! İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’nden tarihi yayın

Lübnan sınırını son 2 saattir oldukça hareketli, saldırılar bir an olsun durmuş değil. Karşıdaki köyden de dumanların yükseldiğini ve İsrail güçlerinin saldırdığını söyleyebiliriz.

GOLAN TEPELERİ'NDE TARİHİ YAYIN!

Tarihi bir yayın gerçekleştiriyoruz. İlk kez bir Türk televizyonu bulunduğumuz noktadan; işgalci altındaki Golan Tepeleri'nden bir yayın gerçekleştiriyor.

A Haber ekibi olarak Golan Tepeleri'ndeyiz. İsrail için stratejik öneme sahip bu nokta İsrail tarafından ilhak edildi. İsrail'in güvenlik ve su kaynağı olarak tanımladığı nokta Golan Tepeleri…