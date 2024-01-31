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Katil İsrail askerleri 21 yaşındaki Naim’i katletti! Acılı aile A Haber’e konuştu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2024 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
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Katil İsrail askerleri 21 yaşındaki Naim’i katletti! Acılı aile A Haber’e konuştu

İsrail güçleri, baskın düzenlediği Cenin'in batısındaki El-Yamun beldesinde 21 yaşındaki Filistin Sair Naim Hamu’yu katletti. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver kurşuna dizilerek öldürülen gencin acılı ailesi ile konuştu.

İsrail güçleri Filistinli genci hedef aldı. Kendi halinde yürüyen gence peş peşe ateş açtı. Naim Hamu, işgal altındaki Batı Şeria'da her an ölüm tehlikesiyle yaşayan Filistinli gençlerden sadece biriydi.

AİLENİN ACISI BÜYÜK

İsrail güçleri onu yolda yürürken hedef aldı. Askerler tarafından kurşuna dizilen naim, hayatını kaybetti. 21 yaşındaki oğullarını kaybeden ailenin ise acısı büyük.

"HİÇBİR ŞEY ONLARDAN KURTULAMIYOR"

A Haber'e konuşan Naim'in babası, "Diğer gençler gibi dışarı çıkmıştı ancak askerler onu öldürdü. Kimse kalmadı. Ne kadın, ne kız, ne çocuk, ne ağaç, ne taş... Hiçbir şey onlardan kurtulamıyor." dedi.

ELLERİN TİTREMEDEN ÖLDÜRDÜLER

Acılı anne Waseem Hamu yaşananları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'e anlattı. Anne Waseem, "Daha 21 yaşındaydı. Bir arabası vardı. Üzerinde bir şeyler satıyordu. Vallahi hiçbir şey yapmamıştı. Onu elleri titremeden öldürdüler." ifadelerini kullandı.

"BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Naim'in kardeşi Muhammed Hamu'nun tek isteği ise saldırıların bitmesi ve barış içinde yaşamak. Kardeş Hamu, "Saat 2-3 civarı askerler kampı kuşattı. Kardeşim dışardayken ateş açtılar. O sırada ona bir kurşun isabet etti ve şehit oldu. Hiçbir sebep yoktu. Elinde ne silah vardı ne de başka bir şey. Buradan dünyaya sesleniyoruz. Gazze'deki saldırılara son verin. Artık barış içinde yaşamak istiyoruz." sözlerine yer verdi.

İŞGALCİ İSRAİL GÜÇLERİ CENİN HASTANESİNİ HEDEF ALDI

2 gün önce Cenin'e baskın yapan İsrail güçleri, kentin caddelerinde ve altyapısında hasara yol açtı. Cenin Devlet Hastanesi civarında konuşlanan İsrail askerlerinin yoğun ateş açması sonucu doğumhanenin camlarına isabet eden kurşunlar camların kırılmasına ve hastalar arasında korkuya neden oldu.

GÖNÜLLÜ SAĞLIK ÇALIŞANINA GÖZALTI

İsrail güçleri, Cenin kentinin doğu mahallesinde yürüttüğü baskında çok sayıda eve zorla girerek arama yaptı, hane sakinlerini alıkoyarak darbetti. İsrail askerleri Cenin'in doğu mahallesinde, gönüllü sağlık çalışanı Cemal el-Kandil'e saldırdı ve gözaltına aldı.

ÇATIŞMALAR YAŞANDI

İsrail ordusu, 6'dan fazla D9 tipi askeri buldozerle başta Nasıra Caddesi olmak üzere Cenin kentine birçok noktadan baskın düzenledi. Kentin çeşitli bölgelerinde İsrail güçleri ile baskına direnen Filistinliler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Katillerin eli titremedi! Acılı aile A Haber’de KATİLLERİN ELİ TİTREMEDİ! ACILI AİLE A HABER'DE
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