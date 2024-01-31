Katil İsrail askerleri 21 yaşındaki Naim’i katletti! Acılı aile A Haber’e konuştu

"BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Naim'in kardeşi Muhammed Hamu'nun tek isteği ise saldırıların bitmesi ve barış içinde yaşamak. Kardeş Hamu, "Saat 2-3 civarı askerler kampı kuşattı. Kardeşim dışardayken ateş açtılar. O sırada ona bir kurşun isabet etti ve şehit oldu. Hiçbir sebep yoktu. Elinde ne silah vardı ne de başka bir şey. Buradan dünyaya sesleniyoruz. Gazze'deki saldırılara son verin. Artık barış içinde yaşamak istiyoruz." sözlerine yer verdi.