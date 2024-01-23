DEM’in kararı ne olacak? Başak Demirtaş İstanbul’dan aday olacak mı? CHP ne hamle yapacak?

DEM ELİNİ YÜKSEK TUTUYOR

DEM Parti CHP ile ittifak yapıp yapmama konusunda şu anda elinin baya yüksek tutuyor. DEM iş birliğinin şeffaf olmasını istiyor. DEM aday tartışmaları ile pazarlıktaki hatırımızı kırma mesajı veriyor. DEM Parti İstanbul'dan en az 2 ilçe istiyor bunun yanında Ankara'dan ilçeler istiyor. Sadece Doğu'da değil Batı'da olduğunu hem Türkiye'ye göstermek hem de kendisine destek veren Batı'ya gösterip biraz da hava atmak için bu yollara başvuruyor. DEM Parti kendi içinden CHP'ye bir tür mesaj verirken kendi adamlarını da onere etmek kaygısı ile hareket ediyor.