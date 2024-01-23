DEM’in kararı ne olacak? Başak Demirtaş İstanbul’dan aday olacak mı? CHP ne hamle yapacak?
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, "Partim uygun görürse düşünebiliriz" diyerek İstanbul adaylığına “hazırım” mesajı vermişti. Bu açıklamaya parti yönetiminden ilk yorum geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, adaylık başvurusunun sevindirici olduğunu belirtirken, değerlendirmenin komisyonlar ve MYK tarafından yapılacağını söyledi. Demirtaş'ın adaylık ihtimali hangi partide nasıl karşılık buldu? Dün buluşan Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ne konuştu? Siyasetin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınında gazeteci Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş "Partim uygun görürse düşünebiliriz" diyerek İstanbul adaylığına göz kırptı. İlk yorum DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'den geldi.
PAZARLIKTA EL YÜKSELTME
DEM Parti'de sadece Başak Demirtaş'ın değil eski Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın ismi de İstabul adaylığı için geçiyor. CHP'nin Esenyurt'u DEM Parti'ye bırakması halinde ortak adayla seçime gidileceği belirtiliyor. Pazarlıkta el yükseltmeye dönük mesajlar veren DEM Parti, ittifak olmama olasılığını da göz önünde bulunduruyor.
CHP NE YAPACAK?
DEM'in kararı ne olacak? Başak Demirtaş İstanbul'dan aday olacak mı? CHP ne hamle yapacak? Özel, Kılıçdaroğlu'na ne teklif etti? CHP-DEM Parti iş birliği olacak mı? Siyasetin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınında gazeteci Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
BU İŞİN MAGAZİN TARAFI
Ekrem Kızıltaş: DEM Parti Ankara ve Dem Parti İstanbul; buralarda aday açıklamak enteresan. Başak Demirtaş ismi bir sürpriz. Kısa bir süre öncesine kadar öğretmen olan Diyarbakır'da görev yaptığı sırada 1600 günün 776 günü raporlu olan bir isimden bahsediyoruz. Öğretmen olduğu dönemde işini yapmayan birisinin İstanbul adaylığı için teklif beklediğini gördük. Başak Demirtaş'ın ismini duyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği "yarı zamanlı belediyecilik" lafı aklıma geldi. Öğretmenliği neredeyse yarı zamanlı yapan birinin belediyeciliğini düşünmek gerekir. Kazanma şansı zaten yok. Bu işin magazin tarafı.
DEM ELİNİ YÜKSEK TUTUYOR
DEM Parti CHP ile ittifak yapıp yapmama konusunda şu anda elinin baya yüksek tutuyor. DEM iş birliğinin şeffaf olmasını istiyor. DEM aday tartışmaları ile pazarlıktaki hatırımızı kırma mesajı veriyor. DEM Parti İstanbul'dan en az 2 ilçe istiyor bunun yanında Ankara'dan ilçeler istiyor. Sadece Doğu'da değil Batı'da olduğunu hem Türkiye'ye göstermek hem de kendisine destek veren Batı'ya gösterip biraz da hava atmak için bu yollara başvuruyor. DEM Parti kendi içinden CHP'ye bir tür mesaj verirken kendi adamlarını da onere etmek kaygısı ile hareket ediyor.
MESELE CHP'YE MESAJDIR
Burada esas mesele CHP'ye mesajdır. Eğer istediklerimizi vermezsen biz adayımızı çıkarırız. Kazanma şansı zayıf olan adayın biz olmadığımız zaman kazanma şansını tamamen kaybeder. DEM Parti açık şekilde CHP'ye bu mesajları veriyor. İYİ Parti yakında adaylarını açıklayacak. Belki arka planda pazarlıklar devam ediyor olabilir muhtemelen üst akılları devreye girebilir. Sürpriz olacak isimler olabilir. Bunlar kendi dar alanlarında paslaşmalardır. Burada esas mesele İmamoğlu'nun 5 senedir İstanbul'a hizmet etmeyip yarı zamanlı belediyecilik yapan seçim olduğunu anlayınca da İstanbul'u hatırlayan biri var.
BİRBİRLERİNE DÜŞECEKLER
Burada DEM Parti pazarlığı arttırıyor. Hiç değilse İstanbul'da 2 ilçe Ankara'da ilçeler istiyor. Ortalık şenleniyor. Dem Parti'nin İstanbul'da Esenyurt'un yanında Adalar ilçesini istediği de konuşuluyor. Beyaz Türklerin eğlenceli bulduğu konular karşılarına ilginç konular olarak çıkıyor. CHP'nin kazanma şansı yok ediliyor diye yakında kendi aralarında birbirlerine düşecekler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye Meclis görüşmesinde start verildi! SSK, BAĞ-KUR'lulara %5'lik ek zamlı maaş tablosu! Kuruşu kuruşuna yeni aylıklar...
- "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin başrolü İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer futbolcuymuş! Fenerbahçe'nin yıldızı...
- 39 gol, 41 asist! Erden Timur sağ gösterip sol vurdu! Süper Lig'i kasıp kavuracak
- Garip filminin Fatoş’u yıllar sonra göründü! 44 yaşındaki Ece Alton bakın ne iş yapıyor! Cimbom cimbom nidaları hala kulakta...
- Hakimlik ve Savcılık sınav sonuç ekranı ÖSYM | 23 Ocak Adalet Bakanlığı hakimlik savcılık sınav sonucu açıklandı mı? sonuc.osym.gov.tr
- MÜGE ANLI CANLI İZLE! 23 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, yeni bölüm izle! ATV canlı yayın
- 2. Torba yasa piyangosu vurdu vuracak! Mecliste 86 maddeye kapı aralandı! 1800 günle erken emeklilik, ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...
- Nakiti olana mevduat müjdesi! Perşembe itibarıyla dananın kuyruğu kopacak! 50.000 TL ne kadar kazandırır?
- Halbuki Polat Alemdar rolü ilk ona gelmiş! Gerçeği 22 yıl sonra açıkladı: Kurtlar Vadisi pişmanlığı…
- Galatasaray ZTK rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası son 16 GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Fenerbahçe ZTK rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası son 16 Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Köpek gezdirirken adeta gömü buldu! Altından kat kat daha kıymetli!