AK Parti’nin adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti Hatay Milletvekili Yayman A Haber'de Başkan Erdoğan'a çağrıda bulundu
AK Parti’de seçim takvimi işlemeye başladı. Siyasi partiler sahaya iniyor, kulislerde neler konuşuluyor? AK Parti’nin adayları belli oldu mu? Seçim 2024: Seçmenin beklentisini ne? Hangi ilde kim kazanmaya yakın? AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan, Hüseyin Yayman A Haber’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim gezisine yönelik çağrıda bulundu.
AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında AK Parti'nin yerel seçim takvimi ve seçimlerden beklentilerine yönelik açıklamalarda bulundu.
Öte yandan, Hüseyin Yayman A Haber'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim gezisine yönelik çağrıda bulundu.
AK Parti Hatay Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Yayman:
Cumhurbaşkanımızın cebinde bazı isimlerin olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, mahalle başkanlarımızdan il başkanlarımıza, milletvekillerimizden mevcut belediye başkanlarımıza ve tüm adaylarla yerel seçimleri kazanmak istiyoruz.
Bunun için de kılı kırk yararak hiçbir dönemde görülmediği bir biçimde, büyük bir süreç işliyor. Cumhurbaşkanımız bütün illeri çağırdı dinledi. Bugün ben Cumhurbaşkanımızın bunu hassas bir şekilde yönetmesini takdir ediyorum.
Buradaki temel motivasyon kazanmak. Muhalefetin kazandığı her yerde; yol yok, su yok, çöpler toplanmıyor. Türkiye yeniden 90'lı yıllardaki görüntülerle karşılaştı. Alt yapı yatırımları durmuş vaziyette ve insanlar hizmet alamıyor.
Hatay'da 10 yıldır belediyeyi CHP yönetiyor. Ancak Hatay'a gelen 8 milyar bir bütçe varken, ilçelerde yapılan hiçbir hizmet yok. EXPO denen bir bitki fuarına götürdüler tüm paraları koydular ancak deprem bölgesinde insanlara su bile veremiyorlar. Keza İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'de de bu durumlar var.
A HABER'DE BAŞKAN ERDOĞAN'A ÇAĞRIDA BULUNDU
15 Ocak'ta Ankara'da aday tanıtım toplantısı olacak. Cumhurbaşkanımız ilk seçim gezisini deprem bölgesinden başlayacak. Bu vesileyle ben de kendisine A Haber'den bir çağrıda bulunayım. Sayın Cumhurbaşkanım sizi Hatay'a bekliyoruz. Hatay'dan seçim çalışmanızı başlatmanızı rica ederiz. Bu vesileyle iletelim. Yani deprem bölgesiyle başlayacak.
Bu dönem daha organik ayakları yere basan bir ittifak var. Bu seçimlerde inşallah biz istediğimizi alacağız. Burada temel bir paradoks var. Bir tarafta hizmet siyaseti, eser siyasetini savunan, köprüler yollar yapmayı kendisine ilke edinen bir siyaset anlayışıyla diğer tarafta konser belediyeciliği yapan ve sosyal medya hesapları üzerinden algılar yaparak insanları kimlik siyaseti ile bir tarafa yönlendirmek isteyen bir siyaset anlayışı var.
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