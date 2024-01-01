AK Parti’nin adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti Hatay Milletvekili Yayman A Haber’de Başkan Erdoğan’a çağrıda bulundu

Bu dönem daha organik ayakları yere basan bir ittifak var. Bu seçimlerde inşallah biz istediğimizi alacağız. Burada temel bir paradoks var. Bir tarafta hizmet siyaseti, eser siyasetini savunan, köprüler yollar yapmayı kendisine ilke edinen bir siyaset anlayışıyla diğer tarafta konser belediyeciliği yapan ve sosyal medya hesapları üzerinden algılar yaparak insanları kimlik siyaseti ile bir tarafa yönlendirmek isteyen bir siyaset anlayışı var.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN