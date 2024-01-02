Özel sektör çalışanları dikkat! KIDEM TAZMİNATINI KİMLER, NASIL ALABİLİR?

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI DİKKAT

1- ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANIN, KAÇ YILDAN SONRA İSTİFA SONUCU KIDEM TAZMİNATI HAKKI VARDI?

Aslında bakıldığı zaman yasaya istifa eden kıdem tazminatı alamıyor. Ama 1475 sayılı yasanın 14. maddesi devam ediyor. Orada bazı istinaslar var. Belli bir yılı yani primi doldurmuş olmak istifa ettiğinizde tazminat kazandırıyor. Bu da emeklilik için gerekli primi doldurmak gerekiyor.

Yani yaş şartı dışındaki şartları tamamladığınız zaman istifa edip tazminat alabilirsiniz. Bu 99'dan önce 3 bin 600 gün sonrası için ise 7 bin gün olarak geçiyor. Yani 20 yılı tamamlayan istifa edip tazminatı alabiliyor.