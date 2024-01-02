Özel sektör çalışanları dikkat! KIDEM TAZMİNATINI KİMLER, NASIL ALABİLİR?
Milyonlarca çalışan merak ettiği soruları A Haber’e iletti. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem özel sektör çalışanlarının sorularını tek tek cevapladı. İşte tüm detaylar…
Asgari ücret zammı ile birçok değişiklik meydana geldi. Özel sektör çalışanları merak ettiği soruları A Haber'e iletti. Faruk Erdem merak edilen tüm sorulara canlı yayında cevap verdi.
ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI DİKKAT
1- ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANIN, KAÇ YILDAN SONRA İSTİFA SONUCU KIDEM TAZMİNATI HAKKI VARDI?
Aslında bakıldığı zaman yasaya istifa eden kıdem tazminatı alamıyor. Ama 1475 sayılı yasanın 14. maddesi devam ediyor. Orada bazı istinaslar var. Belli bir yılı yani primi doldurmuş olmak istifa ettiğinizde tazminat kazandırıyor. Bu da emeklilik için gerekli primi doldurmak gerekiyor.
Yani yaş şartı dışındaki şartları tamamladığınız zaman istifa edip tazminat alabilirsiniz. Bu 99'dan önce 3 bin 600 gün sonrası için ise 7 bin gün olarak geçiyor. Yani 20 yılı tamamlayan istifa edip tazminatı alabiliyor.
2- BİR FİRMADA SÜRELİ SÖZLEŞME KARŞILIĞI ÇALIŞIYORUM. İŞE İADE YA DA TAZMİNAT HAKKIM VAR MI?
Süreli sözleşmeler özellikle turizm sektöründe çok oluyor. Belli bir sezonluk çalışan arkadaşlarımız kullanıyor. Burada bir çalışma süresi var. O süre bitmeden işten çıkarılma durumu olursa kalan sürenin parasını alıyor. Ancak süre bitmeden işçi çıkarsa orada da bir tazminat ödemesi yapıyor. Burada işe iade hakkı yok. Süreli sözleşmeler peş peşe devam ediyorsa toplamda 1 yılı dolduruyorsa kıdem tazminatı hakkı doğuyor.
3- HAMİLELİK VEYA DOĞUM NEDENİ İLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİ, KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI?
Hamilelik ve doğum kıdem tazminatı lamayı gerektirecek sebeplerden sayılmıyor. Hamilelikte ve doğum sonrası belli izinler ve belli haklar var.
4- ŞU AN KENDİ İŞYERİMDEN BAĞ-KUR'LUYUM, SİGORTAYA GEÇMEK İSTİYORUM KENDİ İŞYERİMDEN SİGORTAYA GEÇEBİLİR MİYİM?
Burada çok yapılan bir hata var. İnsana kendi işyerinde hem patron hem işçi olamaz. Eğer bir şirketin ortağıysanız ya da şirketiniz varsa orada Bağ-Kur'lu olarak devam ediyorsunuz. Ancak kendi iş yeriniz varken başka bir iş yerinde çalışarak SSK primi ödemesi yapılabilir.
5- KIDEM TAZMİNATIM HESAPLANIRKEN HANGİ ÜCRETİM DİKKATE ALINIR?
Burada hesaplama yapılırken son ücret, son brüt ücrete bakılıyor. Ancak burada bir de giydirilmiş brüt ücret diye bir kavram var. Yıl içinde çalışana düzenli olarak ödemeler varsa bunlarda ekleniyor ve çalışılan süre ile çarpılıp tazminat olarak ödeniyor. Burada sadece damga vergisi kesiliyor.
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