BMGK’da Gazze için ateşkes oylaması 4. kez ertelenir mi? ABD vetosu aşılabilecek mi? Mustafa Tanyeri A Haber’de aktardı

Gözler bir yandan BMGK'ya çevrildi. BMGK'da Gazze'de bir ateşkes yapılmasına yönelik çağrının bir kez daha oylanması bekleniyor, bir erteleme henüz yapılmadı. Peki, bu durum iyiye işaret mi? ABD vetosu aşılabilecek mi? Gazeteci Mustafa Tanyeri A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Mustafa Tanyeri'nin açıklamalarına öne çıkan satır başları:

Birkaç gündür devam eden pazarlıklar var, bunun nedeni de bu tasarının dili konusunda… İş oraya sıkışmış gözüküyor. Burada da ABD'nin itiraz ettiği iki tane konu var.