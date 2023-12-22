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BMGK'da Gazze için ateşkes oylaması 4. kez ertelenir mi? ABD vetosu aşılabilecek mi? Mustafa Tanyeri A Haber'de aktardı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 22.12.2023
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BMGK’da Gazze için ateşkes oylaması 4. kez ertelenir mi? ABD vetosu aşılabilecek mi? Mustafa Tanyeri A Haber’de aktardı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının oylanması, ABD tarafından veto edilmeye devam ediyor. Güvenlik Konseyinde bugün bir kez daha ateşkes oylaması yapılması bekleniyor. Peki, ABD vetosu aşılabilecek mi? Ateşkes oylaması 4. kez ertelenir mi? Gazeteci Mustafa Tanyeri, tüm gelişmeleri A Haber'de aktardı.

Gözler bir yandan BMGK'ya çevrildi. BMGK'da Gazze'de bir ateşkes yapılmasına yönelik çağrının bir kez daha oylanması bekleniyor, bir erteleme henüz yapılmadı. Peki, bu durum iyiye işaret mi? ABD vetosu aşılabilecek mi? Gazeteci Mustafa Tanyeri A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Mustafa Tanyeri'nin açıklamalarına öne çıkan satır başları:

Birkaç gündür devam eden pazarlıklar var, bunun nedeni de bu tasarının dili konusunda… İş oraya sıkışmış gözüküyor. Burada da ABD'nin itiraz ettiği iki tane konu var.

Bunlardan bir tanesi, tasarının ana fikri ve ortaya koyacağı temel mesaj, ki daha önce tasarı hazırlandığı zaman düşmanlıkların durdurulması gibi bir ifade vardı. Amerika buna karşı çıkıyor ve bunun yerine 'silahların bırakılması' yani savaşın geçici de olsa bir anda askıya alınması gibi bir ifadeye çevirmeye çalışıyor bunu.

İkincisi konu da Amerika ısrarla Hamas'ın kınanmasını istiyor. Diğer üyeler Hamas'ın kınanmasına tamam diyorlar, ancak bu sefer İsrail'in oradaki sivilleri öldürmesinin de kınanması gerektiğini belirtiyorlar. Bu iki konuya şu anda bağlı olarak oylamanın olup olmayacağı belli olacak.

Bakalım önümüzdeki saatlerde bu aşılabilecek mi… Belki bugün olmazsa, yarın muhakkak bir oylamanın yapılacağı söylenebilir. Belki oradan da istediği tarzda bir metin çıkarsa, bu sefer ABD'nin veto etmemesi söz konusu olursa, bu büyük bir olay olur.

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