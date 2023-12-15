Türklüğü Siyonizmin önüne geçemedi! Arap düşmanı Ümit Özdağ’dan skandal paylaşım: İsrail’i boykot edenlere salak dedi Starbucks’ı savundu

Katil İsrail, 7 Ekim'den beri bombardımanlarıyla Gazze'de neredeyse nefes alacak alan bırakmadı. Siyonistler, çoluk çocuk demeden yaklaşık 20 bin sivili katlederken dünyanın dört bir yanı tek yürek olup "Filistin'e özgürlük" seslerini yükseltmeye devam ediyor. Bununla beraber işgalci İsrail'e finansman sağlayan, gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılayan dünyaca ünlü markalar büyük boykotla karşı karşıya. Filistin'deki soykırımın acısını büyük ciro kayıplarıyla yaşayan markalar iflasın eşiğine kadar geldi.