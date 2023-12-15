Türklüğü Siyonizmin önüne geçemedi! Arap düşmanı Ümit Özdağ’dan skandal paylaşım: İsrail’i boykot edenlere salak dedi Starbucks’ı savundu
Dünyanın dört bir yanından yüzbinler 2 ayı aşkın bir süredir katil İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımı protesto ediyor. Kalıcı ateşkes çağrılarında bulunarak, Filistin’e özgürlük istiyor. “Filistin’i desteklemek için Müslüman olmaya gerek yok, insan olmak yeterli” anlayışını güden yerli ve yabancı vatandaşlar, soykırıma desteğini açıklayan dünyaca ünlü markaları boykot ediyor. Özellikle Starbucks’a alınan tavır, birçok şubesinin kepenklerini kapattırırdı. İnsanlığın kanayan yarası galine gelen bu soykırıma dur diyebilmek için işgalcilere finans sağlayan markaların boykot edilmesi gerektiğini anlayamayan Arap düşmanı Irkçı Ümit Özdağ’ın Türklüğü Siyonizmin önüne geçemedi. Özdağ’ın sosyal medyada düşen bir videosunda Starbucks’ın reklamını yapması dikkati çekerken, Filistin’i destekleyip boykot yapan yüzbinlerce vatandaşa ‘salak’ yakıştırması yaptı. İşte o görüntüler…
Katil İsrail, 7 Ekim'den beri bombardımanlarıyla Gazze'de neredeyse nefes alacak alan bırakmadı. Siyonistler, çoluk çocuk demeden yaklaşık 20 bin sivili katlederken dünyanın dört bir yanı tek yürek olup "Filistin'e özgürlük" seslerini yükseltmeye devam ediyor. Bununla beraber işgalci İsrail'e finansman sağlayan, gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşılayan dünyaca ünlü markalar büyük boykotla karşı karşıya. Filistin'deki soykırımın acısını büyük ciro kayıplarıyla yaşayan markalar iflasın eşiğine kadar geldi.
Hem yurt içinde hem yurt dışındaki şubeleri tıklım tıklım dolan Starbucks, soykırıma verdiği desteği nedeniyle en büyük boykot edilen küresel markalardan biri oldu.
UTANÇ VERİCİ PAYLAŞIM
Uluslararası bazı şubelerini kapatmak zorunda kalan İsrail menşeli markanın, her defasında Türklüğüyle övünerek ülkeyi birbirine katacak şekilde algı oluşturan Ümit Özdağ tarafından savunulması utanç verici oldu.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN STARBUCKS SAVUNMASI
Mülteci ve Arap düşmanlığıyla bilinen, trollerle beraber sosyal medyada algı yürüten Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Siyonizme diş geçiremedi.
TÜRKLÜĞÜYLE ÖVÜNEN ÖZDAĞ SİYONİZME DİŞ GEÇİREMEDİ
Özdağ, Gazze'deki soykırımı boykot eden Filistin destekçilerine 'salak' dediği görüntüleri adeta tüyleri diken diken etti.
Samsun Atakum'a giden Ümit Özdağ, Starbucks'ta topladığı gençlerle resmen işgalci ordusuna hizmet videosu çekti.
Özdağ, sosyal medyada düşen paylaşımda şu çirkin sözlere yer verdi:
"Samsun'da Atakum'da Starbucks'tayız. Şöyle görün bakın herkes burada. Bazı gerçekten salakların düşündüğünün aksine, burada kahvelerini içip sohbet eden gençlerin hiçbiri İsrail'i desteklemiyor. İsrail'i esas destekleyenler Starbucks'a girip kahveleri dökenler ve o salakların arkasındaki ağa babaları..."
GENÇLERE KÖTÜ ÖRNEK ÜMİT ÖZDAĞ
Filistin'de binlerce bebek ölürken Özdağ, kapanış konuşmasında, gençleri boykota yönlendirmenin aksine katliama finansman olmaları için gazladı. Özdağ, "Sevgili gençler Türkiye'nin neresinde olursanız olun rahatlıkla istediğiniz gibi hayatınızı sürebilirsiniz. Kimse size karışamaz, hayat tarzınıza ne içtiğinize nerde içtiğinize müdahale edemez…" ifadelerini kullandı.
STARBUCKS FİRMASI KİMİN?
Starbuck's firması, ABD'de yaşayan Howard Schultz isimli Yahudi iş adamına aittir. İsmi de İsrail'in 7. kralı Ahab'ın sağ kolu Starbuck'tan gelmektedir.
Starbuck's işçi sendikası, İsrail'in yaptığı soykırıma yönelik Filistin lehindeki açıklama yapması üzerine şirket tarafından mahkemeye verildi. Böylelikle Starbuck's, soykırımı desteklediğini de tüm dünyaya ilan etti.
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