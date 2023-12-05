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Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? A Haber'de tarih verildi

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 05.12.2023
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Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? A Haber’de tarih verildi

Milyonlar çalışan emeklinin beklediği 5 bin TL'lik ikramiye müjdesi için tarih belli oluyor! Çalışan emekliye verilecek 5 bin TL'lik ikramiyenin düzenlemesi bu hafta Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Peki, çalıaşn emekliye 5 bin TL'lik ikramiye ne zaman yatacak? A Haber'de tarih verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışan emekli ve çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi verileceği müjdesi, son günlerde gündem oluşturuyor.

Bilindiği üzere Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir defaya mahsus verilen emekli ikramiyesinden çalışan emekli ve çiftçiler yararlanamamıştı.

Peki, emekli ve çiftçilere verilecek 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? 5 bin TL ikramiyenin tahmini ödeme tarihini A Haber muhabiri Filiz Uçan canlı yayında aktardı.

Filiz Uçan'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

Bilindiği üzere geçtiğimiz ay çalışmayan emeklilere 5 bin TL'lik bir ikramiye verilmişti. Neredeyse yaklaşık 11 milyon çalışmayan emekli de bu ikramiyeden faydalanmıştı.

Ancak çalışan emekliler özellikle de çift kayıt sistemlerine kayıtlı emekliler bu ikramiyeden faydalanamamıştı. Başkan Erdoğan'da 'bu kırgınlığın farkındayız' diyerek duruma el koymuştu ve gerekli bakanlıklardan çalışılması istenmişti.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Yaklaşık 12,5 milyon çalışmayan emekli bu ikramiyeden faydalandı. Geriye 4,7 milyon çalışan emekli kalmıştı.

Bu düzenlemenin bu hafta Meclis Genel Kurulu'na gelmesini bekliyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan'da yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'da bu düzenlemeyi Meclis Genel Kurulu'na göndermeyi planlıyoruz demişti.

Bu hafta düzenleme TBMM'ye gelecek. Daha sonrasında ise bunun Meclis'ten geçmesi üzerine, ki 80 maddelik bir torba yasa vardı ve bununla birlikte resmiyet kazanmış olacak.

Böylelikle çalışan emeklilerde bu ikramiyeden faydalanmış olacak.

Takvim olarak baktığımız zaman, Resmi Gazete'de yayımlanarak; 15 Aralık'tan önce hesaplara yatacağını tahmin ediyoruz.

4,7 milyon emeklide bu düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'na bu hafta gelmesiyle birlikte önümüzdeki süreçte yasalaşarak, 5 bin TL'lik ikramiye hesaplara yatmış olacak.

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